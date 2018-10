Pescara, Ciatté e Delfini D’Oro 2018: ecco chi sarà premiato

Il 10 ottobre prossimo saranno conferite le Benemerenze Civiche a 12 personalità che onorano e rappresentano la città

PESCARA – Consiglio Comunale solenne per il Conferimento delle Benemerenze Civiche dei Ciatté e dei Delfini d’Oro per mercoledì 10 ottobre a partire dalle ore 10. Saranno in tutto 12 i nominativi indicati dalla Commissione dei Saggi e dal sindaco Marco Alessandrini a cui verranno consegnati i Ciatté d’Oro se pescaresi e i Delfini per personalità che vivono e operano fuori città. Nell’ultima seduta la Giunta ha approvato la delibera relativa e la Presidenza del Consiglio Comunale si prepara ora alla cerimonia in occasione del giorno dedicato al Santo Patrono della Città.

“Anche quest’anno i nomi scelti portano dentro passione, talento e storie di impegno e di servizio verso la comunità, che danno lustro alla nostra città e alla nostra terra d’Abruzzo – commenta il sindaco Marco Alessandrini– Persone alle quali è facile dire grazie a nome di Pescara, perché l’hanno vissuta, raccontata, tradotta in mille espressioni sociali, culturali, civiche tali da onorarla anche fuori dai suoi confini. Io sono fermamente convinto che questo solenne “grazie” sia fondamentale, perché ci avvicina e ci rende parti di un bene comune che può essere coltivato da ognuno di noi attraverso la propria vita e la propria speciale competenza”.

Ciatté d’Oro 2018 alla memoria

Suor Maria Olga Pignatelli, suora comboniana, missionaria e storica volontaria alla mensa Caritas

Edoardo Tiboni, patron dei Premi internazionali di Cinema e Letteratura Ennio Flaiano, creatore del Mediamuseum e infaticabile operatore della cultura abruzzese

Ciatté d’Oro 2018

Antonella De Angelis, Musicista, fondatrice e Maestro dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo

Augusto D’Agostino, professore di educazione fisica e animatore della vita sportiva cittadina

Antonio Del Giudice, giornalista, storico direttore del Centro per oltre 10 anni, oggi scrittore pluripremiato

Padre Fiore Paglione, musicista e Maestro fondatore della corale Polifonica di Sant’Andrea

Michele Ramenghi, pediatra, fondatore del reparto di Neonatologia dell’Ospedale Civile di Pescara

Franco Summa, artista poliedrico, pittore, scultore, creativo e autore di performance e monumenti cittadini

Delfino d’Oro 2018

Pierluigi Ciocca, banchiere e autorevole economista, direttore generale della Banca d’Italia per 11 anni

Luigi Falconi(detto Gigino), pittore prodigio, con oltre 60 anni di attività pittorica

Andrea Prencipe, Magnifico Rettore dell’Università Luiss “Guido Carli”

Giovanni Pettorino, Ammiraglio e Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera