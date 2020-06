Zes, Pezzopane: “grande opportunità per sviluppo e rilancio dell’Abruzzo”

“Il rafforzamento del sistema portuale sarà utile a tutto l’Abruzzo, e le zone interne saranno cerniera fra i due mari e tra le aree portuali di Ancona e Civitavecchia“

REGIONE – “Ringrazio il ministro Provenzano e il governo per questa importante iniziativa che giunge al termine di un lungo percorso che ha visto questo territorio protagonista e l’Abruzzo in prima fila. La Zes per la Regione Abruzzo rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio regionale e per il rilancio di tutta l’economia locale e del tessuto produttivo, danneggiati dal blocco improvviso causato dall’emergenza Coronavirus. Con l’istituzione della Zes si avrà la possibilità di accedere a regimi fiscali agevolati che permetteranno la ripartenza economica delle nostre aziende e del nostro territorio”. Lo dichiara la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane, a proposito dell’approvazione odierna del decreto istitutivo della Zes per la Regione Abruzzo da parte del ministro Provenzano.

“Il rafforzamento del sistema portuale sarà utile a tutto l’Abruzzo, e le zone interne saranno cerniera fra i due mari e tra le aree portuali di Ancona e Civitavecchia. Dobbiamo lavorare molto ora e non perdere tempo. Un disegno preciso, che guardi all’intero Abruzzo, ecco cosa ci serve. Con un progetto coraggioso che non giri le spalle alle aree interne ma che vada a rafforzare le direttrici e i collegamenti con la capitale”.