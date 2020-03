Zeppole di San Giuseppe donate all’Ospedale civile di Pescara

PESCARA – “Un maxi-carico di oltre 300 zeppole di San Giuseppe confezionate gratuitamente dal Bar-Pasticceria Fabrizio-Pineta di via Plauto sono state consegnate in omaggio questa mattina all’Ospedale civile di Pescara per tutti gli Operatori sanitari del nostro nosocomio. Si tratta di un piccolo segnale di solidarietà a quell’esercito di medici, infermieri, Operatori socio-sanitari e personale vario che ormai da quindici giorni combatte ininterrottamente una battaglia difficile contro l’emergenza coronavirus, dunque un modo con il quale la piccola impresa locale ha voluto testimoniare la propria vicinanza a chi lotta in prima linea”.

Lo ha ufficializzato il consigliere Armando Foschi rendendo noto l’omaggio del bar Fabrizio all’Ospedale di Pescara.

“Senza alcun dubbio l’emergenza coronavirus è stata l’occasione per farci riscoprire i valori dell’unità, della solidarietà, della fratellanza, per sentirci tutti parte della stessa comunità, ci ha fatto riscoprire Paese – ha sottolineato il consigliere Foschi -. E ormai nelle ultime ore si stanno moltiplicando gli sforzi e i piccoli grandi gesti di solidarietà rivolti, in modo particolare e giustamente, ai nostri operatori sanitari impegnati sul fronte nei nostri ospedali abruzzesi. Ciascuno sta cercando di contribuire come può, c’è chi dona fondi per l’acquisto di attrezzature sanitarie complesse, chi ha donato all’Ospedale le proprie piccole dotazioni, come hanno fatto gli odontoiatri di Pescara aderendo all’iniziativa lanciata dal consigliere e medico Petrelli che ha portato mille mascherine chirurgiche nel nosocomio. Ci sono poi gli imprenditori della ristorazione che si sono chiusi nei propri laboratori, interdetti al pubblico, per confezionare piccole sorprese culinarie per i nostri sanitari.

Due giorni fa è stata la pizzeria Ciferni che, attraverso i consiglieri Massimiliano Pignoli e Berardino Fiorilli e l’assessore Nicla Di Nisio, ha recapitato in ospedale centinaia di pizzette. Oggi, ricorrenza di San Giuseppe, è stata la volta del bar-pasticceria Fabrizio che, dopo aver lavorato tutta la notte, ha voluto omaggiare il nostro presidio ospedaliero inviando, attraverso gli uomini della Protezione civile impegnati nel Coc-Centro operativo comunale di Pescara, oltre 300 zeppole, il tradizionale dolce associato alla festa del papà, oltre a un vassoio di bignè confezionato ad hoc per formare la scritta ‘Grazie a Voi’.

È un piccolo grande gesto per far sentire meno soli i nostri medici e sanitari chiusi in ospedale, che vedono giorni trascorrere tutti uguali, dentro delle tute a schermo totale, per curare i propri pazienti, e che probabilmente da giorni non vedono i propri familiari e i propri figli. Oggi, grazie all’omaggio di un’impresa del territorio, abbiamo permesso anche a quei sanitari di celebrare una ricorrenza molto sentita per ringraziarli dell’impegno quotidiano. Da parte dell’amministrazione comunale poi il ringraziamento ai titolari del Bar Fabrizio e a tutte le piccole imprese del territorio che ogni giorno ci testimoniano il lato bello e sano di Pescara”.