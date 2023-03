XX Open di Toscana di Karate, Federico Arnone argento nella U21

FOLLONICA – Il 3-4-5 Marzo 2023 si è svolto a Follonica (Grosseto) il XX Open di Toscana di karate. 257 club provenienti da tutta Italia per un totale di 1403 atleti si sono dati appuntamento a Follonica per confrontarsi e valutare il loro livelli di preparazione. L’evento inserito nell’elenco delle competizioni che concorrono all’acquisizione di punteggi per la formulazione della lista dei migliori atleti d’Italia è da sempre un grande appuntamento confermato dall’alto numero di partecipanti.

L’aquilano Federico Arnone, già Campione d’Europa a squadre nel 2021, vice Campione d’Europa a squadre nel 2022, ha conquistato nella categoria U21 una fantastica medaglia d’argento.

In tutte le prove di qualificazione Federico Arnone ha dominato i suoi avversari, con un buon distacco, vincendo tutti i turni previsti.

Il podio: Guido Polsinelli (Gruppo Sportivo Fiamme Oro), Federico Arnone (Master Rapid – CPGA Karate L’Aquila), Samuele Moscatelli (Club Arti Orientali Cantu), Pietro Binotto (Sport Target Asd).

Un’ottima conferma per l’atleta aquilano sempre sui podi nazionali ed internazionali.