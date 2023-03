Mo.me – Modalità Mercato nel centro storico de L’Aquila

L’AQUILA – Inizia un nuovo fermento nel centro storico dell’Aquila, grazie alla nascita di mo.me – Modalità Mercato, un nuovo concept che unisce la creatività al divertimento, l’artigianato alla musica, con l’obiettivo di portare novità e vitalità nel cuore della città.

Il mercato cittadino organizzato da mo.me si terrà almeno un sabato al mese, in via del Crocifisso 8, dalle ore 16.30 alle 20.30, e il prossimo appuntamento in calendario è l’11 marzo con un concept sui tarocchi. Artisti, illustratori, designer e artigiani, locali e non, avranno l’opportunità di esporre il proprio lavoro e di condividere la propria idea di arte con il pubblico. Sarà un’occasione unica per i residenti e i visitatori dell’Aquila di scoprire nuovi talenti e di apprezzare arte e artigianato.

Ma mo.me non è solo mercato, tutti i sabati sera, infatti, si terranno anche esibizioni musicali con artisti sia aquilani che proveniente da tutta Italia. Iniziativa questa che vuole essere un segnale di rinascita per la città, strizzando l’occhio a città più grandi come Roma o Milano dove questi eventi sono realtà consolidate da anni. Ed è proprio ora che la nostra città sta riprendendo forma e vivacità che queste iniziative diventano necessarie per lo sviluppo culturale, per riportare attività in centro storico e per ricostruire il tessuto sociale messo da tempo a dura prova.

Modalità Mercato ambisce a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi della città. Questo nuovo concept rappresenta un’opportunità unica per scoprire la creatività, l’arte e l’artigianato locali ma anche per divertirsi in un’atmosfera familiare e allegra.