XVIII edizione di Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo

PESCARA – Appuntamento a Pescara per l’edizione 2025 di Scienza under 18, la rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati alle studentesse , agli studenti e alla cittadinanza. A promuovere l’iniziativa è l’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara e l’Università “G.D’Annunzio” di Chieti – Pescara. Tra i partner dell’evento figurano le principali istituzioni locali, l’Università, le associazioni e le scuole della regione e da alcuni anni l’associazione “Donne e Scienza” L’obiettivo principale è quello di portare la scienza in piazza attraverso eventi altamente coinvolgenti.

I progetti verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, robotica. Verrà dato ampio spazio alle tematiche inerenti la salute planetaria e alle tematiche di genere, mission sostanziali di Su18 Pescara. In occasione di questo evento, segnaliamo l’importante gemellaggio della nostra associazione con Giornalisti nell’Erba, un progetto nazionale e internazionale di giornalismo ambientale per giovani, promosso dall’associazione “Il Refuso”.

A tale proposito, il 16 maggio 2025, nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale dei Giornalisti Nell’Erba e del Premio internazionale di giornalismo ambientale “Paola Bolaffio”, Mirella Orsi, socia onoraria di Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo, ha illustrato al pubblico la storia della nostra associazione e come è nato il progetto “Pennelli per Scienziate. L’arte racconta le scienziate, un’iniziativa promossa da Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo , Donne e Scienza in collaborazione del team di giornalisti e giornalisti che hanno realizzato Prime. Durante la manifestazione del 20 maggio , a Pescara ci sarà un’estemporanea a cura del MIBE , la scuola con la quale è partito il progetto.

Un sentito ringraziamento va a chi collabora con noi nell’organizzazione ed allestimento degli spazi della manifestazione rendendo possibile questo meraviglioso evento .Grazie alla Pizzeria “la Scuderia”, agli amici della L.A.A.D.ets e all’ AISM.