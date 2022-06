XVI Seminario del Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional

TERAMO – Si svolgerà martedì 21giugno, a partire dalle ore 9.15, nell’Aula Parlamentare della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, il XVI Seminario Internazionale del Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, dedicato per questa edizione al tema “Risorse energetiche e sovranità: un dialogo interdisciplinare”.

Si tratta di un incontro di studi articolato in tre tappe che si terranno all’Università di Teramo (21 giugno), all’Università Complutense di Madrid (23 giugno) e all’Università brasiliana di Fortaleza (15 e 16 settembre), alle quali parteciperanno studiosi, professionisti esperti e giovani ricercatori in un confronto su temi di particolare attualità con un approccio interdisciplinare.

«Quest’anno – ha spiegato Anna Ciammariconi, docente di Diritto costituzionale italiano e comparato – il Diálogo (www.dialogoaci.it) compie dieci anni di attività. Il gruppo di ricerca nasce infatti in Brasile nel 2012 per assumere, successivamente, una vocazione internazionale con il coinvolgimento della Faculdade de Direito dell’Universidade di Lisboa (FDUL) e dell’Università spagnola Universidade Rovira i Vigili (URV). L’Università di Teramo ha ospitato già nel 2018 la XIII edizione del Seminario internazionale del Diálogo, dedicata al tema dei diritti sociali in occasione del trentennale della Costituzione del Brasile del 1988, i cui atti sono raccolti nel volume Direitos Sociais nos 30 anos após a entrada em vigor da CRFB, coordinato da Jorge Miranda, Carla Amado Gomes, Anna Ciammariconi (OAB-Brasilia, 2021, pp. 426)».

Il XVI Seminario Internazionale rientra tra le iniziative Prin 2017 – “Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella prospettiva dello sviluppo territoriale integrato” – che coinvolge, insieme alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo, il Centro di ricerca “Transizione ecologia, sostenibilità e sfide globali” e la European Law Students’ Association (ELSA) sede di Teramo.