XIII Festival ArteinCanto: il programma completo

TERAMO – ArteinCanto è un festival in cui è protagonista la Voce e in particolare il Canto lirico. Pensato e realizzato in memoria del Bass-Baritone teramano Luciano Di Pasquale ideatore del festival stesso e prematuramente scomparso a 56 anni nel marzo di questo anno. Grande interprete dell’opera buffa in un repertorio che spazia dal settecento a Mozart e Rossini, Di Pasquale ha cantato nei più grandi teatri italiani e stranieri.

Il Festival è un’occasione di debutto per tanti giovani, molti dei quali sono partiti proprio da qui e sono diventati cantanti lirici di successo. Il Festival del 2021 verrà realizzato a Teramo e negli splendidi borghi di Basciano, Bellante e Mosciano Sant’Angelo. Vanta la collaborazione con il Festival Abruzzo dal Vivo e Teramo Natura indomita.

Il Festival è da sempre un’occasione di debutto per tanti giovani, molti dei quali sono partiti proprio da qui e sono diventati cantanti lirici di successo.

Nelle precedenti edizioni il Festival ha portato in scena Il filosofo di campagna di B. Galuppi, Le finte gemelle di N. Piccinni, Il barbiere di Siviglia di G. Paisiello, Il signor Bruschino di G. Rossini, Il campanello di G. Donizetti, Don Giovanni di W. A. Mozart, Le astuzie femminili di D. Cimarosa, Le nozze di Figaro di W.A. Mozart e Rita di G. Donizetti, La cambiale di matrimonio di G. Rossini.

Nel 2011 e nel 2012 ArteinCanto ha potuto pregiarsi della prestigiosa collaborazione con l’Orchestra sinfonica abruzzese e, nel 2012 e 2013, con la Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila.

Iniziativa tradizionale e peculiare del territorio, rappresenta una splendida occasione offerta al pubblico per fruire di performances di artisti affermati ormai da anni sulla scena lirica italiana ed internazionale e di giovani promesse del panorama lirico italiano e internazionale.

Nel 2013 grazie anche al progetto ArteinCanto, il Direttore Artistico Luciano Di Pasquale ha ricevuto il Premio “Nino Carloni” di L’Aquila, Premio Speciale Abruzzo Musica.

PROGRAMMA XIII FESTIVAL ARTEINCANTO (22 luglio – 3 agosto 2021)

22 LUGLIO ore 21:30 – ARENA PARCO FLUVIALE – TERAMO “SOAVE SIA IL VENTO”

Concerto tributo a Luciano Di Pasquale

Patrizia Cigna (soprano), Gabriella Sborgi (mezzosoprano), Maura Maurizio (soprano), Alba Riccioni (mezzosoprano), Sandra Buongrazio (soprano), Manuela Formichella (soprano), Matteo D’Apolito (bass-baritone), Guido Loconsolo (bass-baritone), Riccardo Della Sciucca (tenore)

Orchestra del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara Direttore Marco Moresco

Presenta Dorotea Mazzetta

23 LUGLIO ore 21:15 – CONVENTO SETTE FRATELLI – MOSCIANO S.A. “DANTE 700”

Viaggio musicale fra le rime di Dante Claudia Nicole Calabrese – Soprano Giuseppe Rullo – Pianoforte

24 LUGLIO ore 21:00 – PIAZZA PORTA PENTA – BASCIANO SERATA GOSPEL con THE PRECIOUS GOSPEL SINGERS

Maestro e direttore Giulia Martella

27 LUGLIO ore 21:00 – BELVEDERE RIPATTONI – BELLANTE “GIOVANI ALL’OPERA”

Concerto dei partecipanti al corso di perfezionamento di canto lirico Maestro Manuela Formichella

31 LUGLIO ore 21:00 – BELVEDERE RIPATTONI – BELLANTE “GALA’ FINALE E PREMIAZIONE”

XIII Concorso Internazionale di canto lirico “Luciano Di Pasquale”

1 AGOSTO ore 21:15 – PIAZZA SANT’ANNA – TERAMO “CONCERTO DEI VINCITORI”

XIII Concorso Internazionale di canto lirico “Luciano Di Pasquale”

3 AGOSTO ore 21:00 – SAGRATO CHIESA SANTA MARIA – BASCIANO

Concerto lirico “LUNA D’ESTATE” Novella Bassano – Soprano Marcello Garbato – Pianoforte

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per il galà è necessaria la prenotazione on line per ragioni anti-Covid

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-soave-sia-il-vento-gala-della-lirica-in-memoria-di-luciano-di- pasquale-163029546763

www.arteincanto.it

Direzione artistica Manuela Formichella