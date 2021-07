Servizio “Poste Delivery Express”, attivo anche a Pescara e provincia

PESCARA – Da oggi, anche a Pescara e provincia, con Poste Delivery Express è possibile partire liberi dal peso dei bagagli spedendoli comodamente dal proprio PC o dal proprio smartphone, in Italia e nel mondo in oltre 220 destinazioni. A tutti può essere capitato di aver paura di eccedere il peso previsto per l’imbarco di un bagaglio o aver fatto acquisti che non entrano in valigia e non si vuole portare con sé una seconda valigia.

Oggi per risolvere tutto questo bastano pochi click. È sufficiente collegarsi al sito https://www.poste.it/prodotti/poste-delivery-web.html oppure dalla sezione “Pacco” dell’APP Ufficio Postale e acquistare on line una o più spedizioni: Poste Italiane eseguirà il ritiro gratuito direttamente all’indirizzo indicato ed effettuerà la consegna all’indirizzo specificato dal cliente. È naturalmente possibile scegliere il ritiro a domicilio senza costi aggiuntivi oppure effettuare la spedizione anche da uno degli uffici postali abilitati presenti in provincia di Pescara.

Inoltre, è possibile monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, chiedendo gratuitamente di essere aggiornato o di aggiornare il destinatario sullo stato dell’invio con e-mail o sms. Per le spedizioni nazionali si può scegliere anche di far recapitare il bagaglio in “Fermoposta” presso un ufficio postale, presso un Punto Poste o anche all’interno della Casella Postale del destinatario.

La scelta delle modalità di invio e di consegna viene effettuata direttamente durante la compilazione dei moduli: dopo aver inserito le località di partenza e arrivo, il peso e le dimensioni della tua spedizione, infatti, il sistema offrirà la possibilità di optare per le diverse soluzioni possibili mostrando anche su una mappa interattiva gli uffici postali e i Punti Poste abilitati più vicini sia al punto di spedizione sia all’indirizzo di destinazione del bagaglio.

Poste Delivery Express permette di spedire pacchi e bagagli fino a 30 kg di peso e 220 cm come somma delle tre dimensioni, con consegna in 1/3 giorni lavorativi o entro 4 giorni lavorativi successivi a quello di spedizione a seconda del servizio scelto (spedizione veloce o standard), in tutta Italia, mentre in Europa in 3/5 giorni.

Poste Delivery Express mette a disposizione anche un Archivio dove consultare lo stato delle spedizioni, una rubrica dove salvare e gestire i tuoi contatti preferiti e una sezione Bozze dove salvare le spedizioni non concluse.