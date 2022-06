XII Concorso letterario “Città di Cologna Spiaggia”: prorogate iscrizioni

COLOGNA SPIAGGIA – L’associazione culturale “Il Faro” comunica che è stata prorogata al 9 luglio 2022 la scadenza del XII Concorso letterario “Città di Cologna Spiaggia”, al fine di garantire la partecipazione di tutti gli autori che ancora non sono riusciti ad iscriversi.

Il Concorso Letterario è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, si articola in 9 (nove) sezioni:

POESIA

Sez. A Poesia in Metrica in lingua italiana a tema libero;

Sez. B Poesia in Verso Libero in lingua italiana a tema libero;

Sez. C Poesia in Vernacolo a tema libero;

Sez. D Sezione Speciale Poesia Breve ( max 5 versi);

Sez. E Sezione Speciale Poesia Religiosa “Laudato sie, mi’ Signore” (amore per Dio, per gli esseri viventi e per la natura);

Sez. F Libro edito di poesia (dal 2016 al 2022).

NARRATIVA

Sez. G Racconto Breve a tema libero;

Sez. H Romanzo Storico edito (dal 2016 al 2022);

Sez. I Fiaba “Seconda stella a destra”.

Il concorso dimostra sempre un’attenzione particolare nei confronti dei giovani autori, Infatti, per gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle superiori, è previsto un Premio Speciale per la Poesia ed uno per la Narrativa, ovvero l’iscrizione gratuita al 1° anno dell’ Università degli Studi di Teramo UniTE, valido per tutti gli indirizzi di laurea. L’iscrizione al Concorso è gratuita.

Presidenti di Giuria:

Vittorio Verducci di Notaresco (Te) per la poesia in Metrica e in Vernacolo

Dante Marianacci di Pescara per la Poesia in verso libero e Poesia breve

Fulvia Marconi di Ancona per la sezione speciale Poesia Religiosa

Sonia Giovannetti di Roma per il Libro edito di poesia

Antimo Amore di Pescara per il Racconto breve

Paolo Montanari di Pesaro per il Romanzo storico

Pietro Rainero di Acqui Terme (AL) per le Fiabe

Il giudizio dei membri della Giuria è insindacabile ed inappellabile.

Premi

Il Concorso prevede Premi in denaro e prestigiosi oggetti della ceramica castellana.

I Comuni di Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Notaresco e Castelli oltre ad offrire il loro patrocinio contribuiranno con Premi Speciali:

– Premio Speciale “Rosa d’argento” Città di Roseto degli Abruzzi;

– Premio Speciale “La Cupola azzurra” Città di Giulianova;

– Premio Speciale “Lucio Cancellieri” Comune di Notaresco;

– Premio Speciale “Il sole” Comune di Castelli:

L’Università degli studi di Teramo UniTE ha esteso l’iscrizione gratuita al 1° anno Universitario per qualsiasi indirizzo di laurea a tutti i Primi Classificati.

La premiazione avverrà il 02 ottobre 2022. Per ulteriori informazioni si può contattare l’associazione “Il Faro”, scrivendo al’email info@associazioneilfaro.org, consultando il sito www.associazioneilfaro.org oppure telefonando nelle ore pomeridiane e serali al numero 328 2576280.