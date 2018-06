Wheels on Waves (WoW), a Pescara la 5° tappa

Il mare teatro di un’iniziativa di accessibilità e inclusione. Dall’1 al 4 giugno il catamarano sarà al Marina di Pescara

PESCARA – Un avvio da record quello di WoW 2018: 5 settimane di viaggio, oltre 450 persone salite a bordo, 400 miglia percorse, numerosi ospiti nazionali ed internazionali. Dopo l’incontro con il gruppo Disney Italia a Rimini e la visita dell’amico Claudio Bisio a Porto San Giorgio, il catamarano Lo Spirito di Stella prosegue in direzione Pescara, spinto da un vento di aggregazione universale e solidarietà.

Dall’1 al 4 giugno, l’imbarcazione sarà attraccata al Marina di Pescara, una delle strutture più imponenti dell’Adriatico e bandiera blu d’Europa, nonché partner ospitante l’iniziativa. Lungo le spiagge abruzzesi, l’imbarcazione, il suo Capitano Stefano Locci, il sailor Matteo Baldi e il volontario Raffaello Celebrin si preparano per 3 giorni Open Days: uscite in mare, che daranno la possibilità a persone con disabilità e non, di salire a bordo e navigare a largo. I candidati, oltre a visitare il primo catamarano al mondo accessibile e scoprirne gli spazi ottimizzati, prenderanno parte alle manovre veliche, lasciando le loro impressioni sul diario di bordo; una cronistoria per immagini social friendly, raccontata su Facebook e Instagram attraverso foto e video di tutti i protagonisti.

Tra i sostenitori del progetto e promotori della tappa di Pescara: l’Assessore alle Politiche per la Disabilità e Vice Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e Claudio Ferrante, Responsabile dell’Ufficio Disabili e Presidente dell’Associazione “Carrozzine Determinate”.

I candidati selezionati, grazie al contributo dell’Ufficio Disabilità del Comune di Montesilvano, sosterranno Andrea Stella augurando buon vento all’equipaggio WoW; l’ufficio è nato nel 2007 con lo scopo di favorire l’integrazione attraverso l’informazione, la consulenza ed un miglior utilizzo dei servizi pubblici e privati del territorio nazionale e regionale. Un’attività ed una sensibilizzazione socio-culturale riconducibile al concetto di #UniversalDesign, principio cardine di Wheels on Waves 2018: progettare e costruire ambienti accessibili a tutti, a garanzia di una universalità di utilizzo.

Per prendere parte all’avventura WoW e vivere un giorno da autentici velisti, è sufficiente candidarsi sul sito ufficiale www.wheelsonwaves.com, oppure contattare la nostra segreteria allo 0424 508397.

WoW è nato dalla volontà del presidente dell’Associazione, Andrea Stella: tornare a solcare il mare, nonostante la disabilità. Dopo un incidente durante un soggiorno a Miami nell’agosto del 2000 che lo costringe alla sedia a rotelle, l’imprenditore vicentino si fa portavoce dei diritti per i disabili. Nel 2003 fonda l’Onlus “Lo Spirito di Stella” e progetta l’omonimo catamarano, realizzando così il suo sogno di tornare al timone.

Leitmotiv di WoW 2018: spiegare, (in)formare e divulgare i 7 princìpi dello #UniversalDesign, associandoli alla Convenzione delle Nazioni Unite dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il termine, introdotto nel 1985 dall’architetto americano Ronald M. Mace della North Carolina State University, indica una metodologia di progettazione ideale per prodotti ed ambienti artificiali, tali che siano piacevoli e fruibili da tutti, indipendentemente dalla loro età, capacità e/o condizione sociale. I sette punti (equità, flessibilità, semplicità, percettibilità, tolleranza per l’errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti) verranno reinterpretati, nella routine WoW, in regole deontologiche da osservare durante la vita a bordo, nel rispetto delle esigenze collettive.

Tanti gli sponsor, le associazioni e le aziende che hanno deciso di “salire a bordo” di WoW e di percorrere con “Lo Spirito di Stella” le coste italiane del Mediterraneo. Anche le istituzioni hanno espresso la loro adesione al progetto, attraverso la concessione dei Patrocini del Ministro per lo Sport e dello Stato Maggiore della Difesa. Una grande famiglia con un solo obiettivo: virare tutti assieme verso un’accessibilità universale a dimostrazione di come, ancora una volta, le barriere più difficili da superare siano quelle mentali.

Per rimanere aggiornati* e seguire il viaggio de “Lo Spirito di Stella” sulle varie piattaforme digitali: il sito web www.wheelsonwaves.com, il canale youtube e i social network Facebook e Instagram.