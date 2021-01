Welfare e terzo settore: se ne parla in PD Abruzzo in ascolto

Appuntamento venerdì 22 gennaio il quarto incontro del ciclo, Marinelli: “Lo Stato, in generale il pubblico, deve mettere nelle condizioni di esprimersi tutte le energie migliori”

REGIONE – Dopo gli incontri dedicati agli amministratori, alle forze economiche e sociali e al mondo della scuola, prosegue il ciclo del PD Abruzzo dedicato all’ascolto del territorio. Venerdì 22 gennaio (in diretta Facebook dalle 17.30 sulla pagina del Partito Democratico abruzzese) nel quarto incontro toccherà a welfare e terzo settore.

All’incontro “Per un nuovo welfare, a misura di tutte le persone e di tutti i territori” parteciperanno oltre a Michele Fina e Daniele Marinelli, segretario e responsabile economia e lavoro del Pd Abruzzo, Stefano Lepri (responsabile terzo settore del Pd nazionale), Stefania Pezzopane (deputata Pd), Corrado De Dominicis (delegato Caritas Abruzzo e Molise), Casto Di Bonaventura (presidente Csv Abruzzo), Antonio Tiberio (presidente Arci Abruzzo) e Riccardo Verrocchi (Generazioni Legacoop Abruzzo).

“Si tratta di un’opportunità molto importante – spiega Marinelli – che sarà utile per inquadrare tutte le proposte che arrivano da un settore, che oltre a essere sempre più centrale a causa della delicata fase economica e sociale che il Paese sta attraversando, può essere innovato per rendere le azioni e i contributi ancora più incisivi. Lo Stato, in generale il pubblico, deve mettere nelle condizioni di esprimersi tutte le energie migliori”.