Weekend tra borghi d’Abruzzo e Molise: ecco quando

Sabato 5 e domenica 6 ottobre in treno storico con “Prossima fermata, Molise” da Sulmona a Carovilli e ritorno. Il programma completo

SULMONA – Proseguono con successo gli itinerari in treno storico sulla ferrovia Sulmona-Isernia, la Transiberiana d’Italia, che propongono la formula del week end. In occasione della Festa d’Autunno sabato 5 ottobre si partirà alle 10.00 dalla stazione di Sulmona. Alle 11.00 il treno farà tappa a Campo di Giove per una rapida visita al centro storico. Alle 12.00 si partirà in direzione Carovilli con arrivo previsto alle 13.25. I viaggiatori potranno raggiungere tramite bus navetta il villaggio della frazione di Fontecurelli, dove è in programma la manifestazione Iamm a Spgliè re Mazzzafurr, antica tradizione carovillese dello spoglio delle pannocchie.

Nel pomeriggio, sempre a bordo di bus turistici, è previsto il transfer verso Agnone, Capracotta o Castel del Giudice, i borghi scelti per il pernottamento.

Domenica 6 ottobre, terminate le escursioni nei borghi, si tornerà alla stazione di Carovilli da dove, alle 15.30, partirà il treno diretto a Sulmona. Arrivo previsto alle 18.00.

INFORMAZIONI E DETTAGLI

Tutte le informazioni e i dettagli dell’iniziativa sono consultabili sui siti dedicati www.lerotaie.com e www.railbook.it, da dove è possibile effettuare la prenotazione.

Altre info sui treni storico sono reperibili consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.

PROGRAMMA

SABATO 5 OTTOBRE

10:00 partenza in treno storico dalla stazione di Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella.

11:00 arrivo alla stazione di Campo di Giove, borgo ai piedi della Majella a oltre quota 1000 metri s.l.m.

Sosta intermedia in paese di un’ora per visitare il centro storico con piazza Duval, l’elegante Palazzo Nanni e la parte alta del paese.

12:00 partenza del treno storico alla volta di Carovilli: si superano gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo e si scende sulla valle del Sangro, per poi entrare nel territorio altomolisano.

13:25 arrivo alla stazione di Carovilli. Trasferimento con bus navetta riservati presso il villaggio permanente della frazione di Fontecurelli, in occasione della manifestazione “Iamm a Spgliè re Mazzzafurr”, antica tradizione carovillese dello spoglio delle pannocchie. Apertura stand gastronomici per il pranzo e mostra nel villaggio delle antiche botteghe del Presepe Vivente.

dalle 15:00 possibilità su prenotazione di escursioni e off road in jeep tra le mulattiere e i tratturi della zona: tour guidato con guide esperte a bordo dei “mansueti” Land Rover, un’esperienza divertente ed avventuriera accompagnata da interessanti momenti di divulgazione naturalistica sulle caratteristiche dell’area della riserva MaB Montedimezzo-Collemeluccio.

17:00 Partenza dei bus riservati per le diverse località di sosta altomolisane inserite nel programma della due giorni:

– Agnone – arrivo nell’antica “Atene del Sannio”, storico punto di riferimento di tutto l’Alto Molise e cittadina famosa in tutto il mondo per la produzione di campane, per la bellezza del suo centro storico, per la risalente vitalità culturale, commerciale e la produzione di caciocavalli, un tempo capolinea anche di una antica tratta ferroviaria elettrica, la Agnone-Pescolanciano, distrutta durante la seconda guerra mondiale. Soggiorno presso “Hotel Duca del Sannio” (pacchetto 2^ classe).

– Capracotta – arrivo in uno dei borghi più alti dell’Appennino, arrampicato a oltre 1400 mt. di quota da cui si gode un panorama che abbraccia le catene montuose tra Abruzzo e Molise, famosa per essere considerata la “Regina delle Nevi” e per il suo territorio ricco di pascoli, boschi e biodiversità e non ultimo per l’antica tradizione casearia dei caciocavalli. Soggiorno presso “Hotel Capracotta” (pacchetto 2^ classe) e “Hotel Monte Campo” (pacchetto 1^ classe).

– Castel del Giudice – arrivo nel piccolo borgo che negli ultimi anni ha conosciuto una nuova vita grazie a due progetti vincenti: l’albergo diffuso “Borgo Tufi” (pacchetto 1^ classe), in antiche case ristrutturate e dotato di centro SPA e wellness, e del meleto nelle campagne circostanti, Melise, da tempo impegnato nel recupero di campi in abbandono per la produzione di mele con coltivazione 100% biologica.

Per la sera cena presso la struttura alberghiera scelta e per chi lo desidera visita libera della località di sosta.

DOMENICA 6 OTTOBRE

Dalle ore 10:00 Dopo la colazione, visita nei vari luoghi più significativi di ogni località di sosta:

-Agnone: visita guidata del centro storico della cittadina con le sue eleganti chiese, a seguire visita della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli e del Caseificio Di Nucci per laboratorio e degustazione di caciocavalli e stracciata.

-Capracotta: visita guidata del Giardino della Flora Appenninica con successiva degustazione di formaggi di produzione di un caseificio locale e visita del centro storico.

-Castel del Giudice: ingresso per momenti di relax nella SPA di “Borgo Tufi”, con piscina e bagno turco. A seguire visita all’aria aperta tra i campi a coltivazione del meleto biologico “Melise”.

Sosta pranzo sul posto, libera o presso i ristoranti presenti nei vari paesi.

14:30 Partenza dei bus riservati per fare rientro alla stazione di Carovilli.

15:30 Partenza del treno storico per viaggio di rientro a Sulmona.

18:00 Rientro finale a Sulmona.

Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica.