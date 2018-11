Eventi a Teramo: weekend dal 23 al 25 novembre

Cosa fare a Teramo in questo fine settimana? In primo piano i concerti di Gio Evan e Gemelli Diversi e i primi mercatini di Natale

Al centro del terzo weekend di novembre, nel teramano ci sono i concerti di Gio Evan e dei Gemelli Diversi. Ma non vanno tralasciate i primi mercatini di Natale, le serate disco e i live musicali, gli appuntamenti collegati al Black Friday e alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli amanti dell’arte saranno accontentati con la rassegna “Fortezza nell’arte” a Civitella del Tronto, che in questo periodo ospita “Lillo Magro ed Emma Luzzietti – Generazioni a confronto” ma anche con Solitudes, la mostra personale di Veronica Francione presso le ex Scuderie di Palazzo Acquaviva ad Atri, che è stata prorogata fino al prossimo 9 dicembre. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi di Teramo e dintorni.

Venerdì 23 novembre 2018

Per le escursioni si segnala quella al cavallo al tramonto nelle terre del Cerrano. Alle ore 22 al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata arriva Gio Evan, artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore, balzato agli onori della cronaca per essere l’autore della citazione usata da Elisa Isoardi per lasciare il VicePremier Matteo Salvini: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. Dalle ore 22 live dei Rockin Soviet al Johnny be’s Good di Teramo e dalle ore 22.30 live al Tropic Bistrot di Silvi. Dalle ore 22 allo Zanzibar di Pineto tributo ai Coldplay a cura dei Clocks. Si balla al BluMax di Tortoreto, al El Viernes loco di Montorio al Vomano ma anche al One Hundred di Martinsicuro e al Mya di Colonnella. Serata latina al James Joyce di Teramo.



Sabato 24 novembre 2018

Alle ore 16 il Polo Museale Civico di Giulianova, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e della Parrocchia San Flaviano in Giulianova accompagnerà i visitatori in un itinerario storico e artistico sulle tracce del culto millenario del santo patrono della città, San Flaviano. Dalle ore 18.15 presso la Chiesa di Sant’Agostino ad Atri rassegna polifonica di coro maschile, coro misto e coro di voci bianche. Dalle ore 19 a Teramo, in occasione dell’apertura della nuova concessionaria Citroen, live dei Gemelli Diversi. A partire dalle ore 21.30 presso l’Enoteca Comunale a Controguerra musica swing in compagnia dei The Lady and the Tramps mentre dalle ore 22 presso il Ristorante Corto Maltese di Roseto degli Abruzzi i Joshua Trip U2 Experience renderanno omaggio alla musica di Bono e soci. Si balla al One Hundred di Martinsicuro; latino al Mya di Colonnella, al Dancing BluMax di Tortoreto, al Gattopardo di Alba Adriatica e al Sixteen a Martinsicuro.

Domenica 25 novembre

A Mutignano, frazione di Pineto, si accende il Natale: mercatini, stand di artigianato, angoli ristoro e stree tfood, musica e spettacoli itineranti, il tradizionale presepe artistico, e soprattutto migliaia di luci. Dalle ore 16 presso La Riccitelli a Teramo Germogli di note, concerto per neonati, bambini e bambine da 0 a 36 mesi accompagnati. Dalle ore 19 al Mood di Pineto tributo a Laura Pausini in compagnia dei Lauralive mentre dalle ore 21 al Duomo di Teramo si terrà Grande Messa in Do min. KV 427 per Soli, 2 Cori e Orchestra. Cena con delitto al Cimiteria di Alba Adriatica. Si balla al Novavita Beach di Giulianova.