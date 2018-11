Eventi a Chieti: weekend dal 2 al 4 novembre

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano gli appuntamenti enogastronomici e il primo concerto stagionale al Teatro Marrucino



Primo weekend di novembre nel teatino ricco di appuntamenti enogastronomici, musica dal vivo nei locali, visite guidate e molto altro. Per le mostre presso il Museo Archeologico La Civitella prosegue “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 2 novembre 2018



Ultime giornate all’aria aperta prima dell’arrivo del freddo: e allora perchè non andare a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci oppure a piedi alle fonti della Majelletta o ancorapartecipare all’escursione guidata nel borgo di Pennapiedimonte? Prosegue a Perano Borgo DiVino, il percorso gastronomico tra le vie de centro storico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo. A Frisa torna la Festa dell’olio nuovo: sapori tipici, degustazione di olio nuovo, musica dal vivo, intrattenimento e possibilità di visitare i frantoi locali attraverso tour guidati. Dalle ore 16.15 visita guidata al centro storico di Vasto; dalle ore 16.30 festa di compleanno al Centro Commerciale Centauro a Chieti. Alle ore 20.30 prende il via la stagione lirica del Teatro Marrucino con Il Trovatore. Torna la Serata Country al Mondo Bongo a Francavilla al mare. A Chieti dalle ore 22 live di Gianluca Vox e Jos e Nik al The Hostel e al Beat Cafè di San Salvo live dei Kaotik Room; al Siren’s Corner di Francavilla al mare omaggio alla musica di Ivan Graziani a cura egli Amemipiace Ivan. Dalle ore 22.30 al Tamarillo Brillo di Lanciano dei Basso e Chiudo. Serata disco al Ticket di Chieti Scalo e venerdì caraibico da Mondo Bongo a Francavilla.

Sabato 3 novembre 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta è in programma la passeggiata a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci e a traversata in quota sui sentieri del Parco e della Libertà fino alla vetta del Porrara. Sapori d’autunno a Villa Romagnoli, frazione di Mozzagrogna. Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno anche a Roccamontepiano. Prosegue a Frisa la Festa dell’olio nuovo. Dalle ore 19.30 Stefano D’Orazio presenta il suo libro “Non mi sposerò mai!”; a seguire gli Opera Seconda renderanno omaggio alla musica dei Pooh. Dalle ore 21 per la XVIII rassegna Bernardo Lupacchino Dal Vasto concerto nella Concattedarale di San Giuseppe a Vasto. A Chieti dalle ore 22 tributo a Ed Sheeran in compagnia di Sheerio al FuoriCorso, ai Nomadi a cura dei Dimensione Nomade allo Stammtisch Tavern; al Beat Cafè di San Salvo live dei canadesi Paul Jacobs mentre dalle ore 23 al Nateè di Vasto si esibiranno i Cafe Racer.

Domenica 4 novembre 2018



Per le escursioni si segnalano la castagnata al Rifugio Peschioli e quella per scoprire l’oro verde d’Abruzzo, l’olio: dalla raccolta al frantoio alla tavola. Si conclude a Frisa la festa dell’olio nuovo. Torna il consueto appuntamento mensile con Una domenica al Museo. Dalle ore 10 per la XVIII rassegna Bernardo Lupacchino Dal Vasto concerto nella Concattedarale di San Giuseppe a Vasto.Proseguono i festeggiamenti al Centro Commerciale a Chieti per gli 11 anni di attività. Alle ore 17.30 replica de Il Trovatore al Teatro Marrucino. A partire dalle ore 22.30 ospite al Primo di Chieti sarà Giorgio Magri. Si balla latino al The Hostel di Chieti.