Abruzzo turismo: eventi dal 27 al 29 luglio

Cosa fare questo weekend in Abruzzo? In primo piano il Blu Bar Festival, la Giostra cavalleresca di Sulmona, i concerti e le sagre

Ultimo weekend di luglio, dal 27 al 29, caratterizzato dall’eclissi di luna più lunga del secolo. Tanti gli appuntamenti in agenda colllegati a questo straordinario fenomeno. E altrettanti i concerti, le mostre, le Sagre, le serate disco in riva al mare. Accontentati un po’ tutti. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 27-29 luglio 2018: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Cominciamo dalle mostre, partendo da Pescara. Proseguono al Museo Paparella “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi” e all’Aurum “Silenzio”. Nel teatino si possono visitare a palazzo D’Avalos a Vasto la mostra “Dopo il diluvio” dedicata alle opere di Filippo Palizzi e al Museo Costantino Barbella di Chieti “Depth of the sea” con le opere di Fathiya Tahir. Proseguono alla Fortezza di Civitella del Tronto “La Fortezza dell’arte”, ad Atri le mostre Materia prima, Infinitamente e Amazigh e a Giulianova Frammenti di grazia, mostra personale di Luca Farina.

Al centro del weekend ci sono il Blu Bar Festival di Francavilla con i concerti di Shel Shapiro, Maurizio Vandelli e Piero Pelù. A Castelbasso, a salire sul palco sarà invece Sergio Cammariere.

Numerosissime le sagre. Nel teramano, a Sant’Omero, a Scapriano, a Garrufo, a Canzano, ad Ancarano, a Ornano, Mutignano, Rocca Santa Maria, Roseto. Nel teatino a Casalincontrada, Crecchio e a Santa Maria Imbaro. Nell’aquilano a Scanno, Vittorito e a Colle San vito di Tornimparte.



Per restare in provincia de L’Aquila, grandi appuntamenti: la Giostra cavalleresca di Sulmona, il Festival del Gran Sasso, I cantieri dell’immaginario, il Festival Internazionale di mezza estate a Tagliacozzo, la Celano Jazz Convention.

Tantississimi, come sempre, gli eventi legati alla movida, con occasioni di ballo in riva al mare accompagnate da musica caraibiche e non. E per finire si ricordano le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: in kayak, a cavallo e a piedi, di giorno o in notturna, accompagnate da aperitivo e non.