Webinar sulla salute mentale comunitaria il 14 maggio

In occasione della Public Health Week (13-17 maggio) promossa dalla European Public Health Association (EUPHA), nella giornata dedicata alla Salute Mentale, il 14 maggio, dalle 9.30 alle 11.30, si terrà il webinar dal titolo “Background professionali e prospettive per la salute mentale comunitaria”.

L’evento è organizzato dal Gruppo di Lavoro “Salute Mentale di Comunità” della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva (SItI), coordinato dal Dott. Fabrizio Cedrone (U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Statale, l’Università di Padova e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.

Vi parteciperanno Medici di salute pubblica e professionisti della salute mentale, tra cui il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Pescara, dr. Vittorio di Michele.

L’evento si terrà in modalità online o in presenza presso l’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (Aula 8A Medicina – Nuovo Polo Didattico – Via dei Vestini – Chieti).

Per iscriversi è possibile utilizzare il seguente form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7T9T_m9qw4svaWChkQyuqCqb-KQEDf7MLiZGfZ_T2JGr77Q/viewform?usp=sf_link