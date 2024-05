Inaugurata la “Settimana della Musica a scuola” 2024 all’IC Pescara 8

PESCARA – Inaugurata ieri mattina presso l’Istituto Comprensivo Pescara 8 la “Settimana della Musica a scuola” edizione 2023-24 che va dal 6 all’11 maggio. L’iniziativa è stata ben accolta dalla Dirigente Scolastica, dottoressa Michela Terrigni. Numerosi i concerti e gli eventi musicali che caratterizzano l’evento portato avanti dall’intero dipartimento di musica della scuola.

Gli alunni di diverse classi della scuola secondaria di primo grado “Tinozzi” si esibiranno durante la settimana nell’ampio spazio antistante la struttura quasi a voler accogliere tutti i visitatori. Ogni giornata è dedicata ad una tematica specifica: “Scuola è: crescere”(6 maggio), “Scuola è: territorio” (7 maggio), “Scuola è: ispirazione” (8 maggio),”Scuola è: armonia delle menti” (9 maggio), “La Scuola siamo noi” (10 maggio).

Particolare rilevanza ha avuto l’incontro tra gli allievi della scuola e i giovani musicisti dei corsi accademici del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara che sono stati ospiti dell’IC8 questa mattina dove si sono cimentati in una originale performance. A chiusura della settimana musicale ci sarà un concerto dal titolo “Tinozzi star Festival” che vedrà il coinvolgimento degli alunni di 3 classi quarte della scuola primaria “Dante Alighieri” e l’intervento della Professoressa Alessandra De Luca del Conservatorio U. Giordano di Foggia oltre l’esibizione dei ragazzi della media per ciò che concerne il canto, lo strumento e il ballo. La giornata del 9 maggio, dedicata alla Festa dell’Europa, avrà come protagonisti i musicisti dell’Orchestra Giovanile Tinozzi dell’Istituto Comprensivo, impegnati nel concerto.

Si tratta di una vera e propria maratona della musica che vede impegnati tanti ragazzi alle prese con il magico quanto complesso mondo della musica. Numerosi ed importanti i brani eseguiti: dal Preludio e fuga in fa minore di Bach, al trio per flauto, clarinetto e chitarra di Kreutzer, dal Valzer di Chopin, all’Histoire du Tango di Piazzolla, da Beethoven a Dubois, per arrivare a Brahms. Hanno coordinato i ragazzi gli insegnanti Rocco Masci, Cristina Bonaccini, Roberto Desiderio, Maurizio Di Fulvio, Imelda Tiriticco, Piero Delle Monache, Giulia Giansante, Marsel Bushi e per la scuola primaria Giusy Tatone.