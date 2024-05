“Il volo di Airone in Abruzzo”, convegno a Giulianova

Martedì, 7 maggio, ore 15 a palazzo Kursaal il convegno “Il volo di Airone in Abruzzo-Prospettive di felicità per gli orfani di femminicidio”

GIULIANOVA – Si terrà martedì 7 Maggio, dalle ore 15, a palazzo Kursaal, il convegno “Il Volo di Airone in Abruzzo- Prospettive di felicità per gli orfani di femminicidio”.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Giulianova, in collaborazione con le Commissioni per le Pari Opportunità di Giulianova e Teramo. Organizzata nell’ ambito del progetto “Airone”, si avvale del partnerariato di Unicef, Fondazione Nazionale Assistenti sociali, Opes Italia, Be Free e Thana Onlus.

Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il Vice Sindaco Lidia Albani, la Presidente della CPO di Giulianova Marilena Andreani. Interverranno la Presidente di Thana Onlus e tutor del progetto Serafina Di Ferdinando, l’avvocato Patrizia Schiarizza, Presidente de “Il Giardino segreto”, la Presidente della CPO di Teramo, avvocato Amelide Francia.

Il progetto Airone è uno dei quattro progetti selezionati grazie al bando “A braccia Aperte” promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini” in virtù del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un modello flessibile e personalizzato di intervento multidisciplinare a sostegno di ciascun orfano di crimine domestico..

Il perimetro di azione si sviluppa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Il Progetto verrà realizzato da un partenariato guidato dall’associazione capofila del progetto “Il Giardino segreto”, da anni riferimento, riconosciuto dalle istituzioni, degli orfani di femminicidio e delle famiglie.