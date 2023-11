Webinar gratuito di Educazione Postale: come partecipare

Il Webinar si svolgerà lunedì 6 novembre a partire dalle 15. Si potrà partecipare tramite il relativo QR Code o tramite link

ROMA – Lunedì 6 novembre, alle ore 15.00, fa tappa in Abruzzo il webinar di Educazione Postale: l’iniziativa gratuita di Poste Italiane dedicata a tutti i cittadini per favorire la consapevolezza e la conoscenza di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali l’evoluzione dei servizi di recapito e la “rivoluzione” tecnologica e digitale ad essa collegata.

La crescita esponenziale dell’e-commerce ha portato con sé nuove sfide che la logistica ha raccolto, avviando nuovi modelli di commercio, nuovi formati di negozi di prossimità e città più intelligenti e sostenibili. Per questo motivo Poste Italiane, consapevole del proprio ruolo sociale e della propria missione, per continuare a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini e per garantire la presenza capillare su tutto il territorio, ha ritenuto opportuno avviare una serie di iniziative didattiche.

Durante le sessioni, della durata di circa un’ora, verranno affrontate tematiche di stretta attualità e dal forte impatto socio-economico con l’obiettivo di fornire spunti di analisi e informazioni utili a cogliere le opportunità generate dall’evoluzione tecnologica applicata all’ambito della logistica. Sono previsti in particolare focus sulla gestione e sul ritiro dei pacchi, che riguardano soluzioni paperless, ripianificazione e flessibilità della consegna, logistica urbana.

I cittadini abruzzesi potranno partecipare alle sessioni didattiche tramite il relativo QR Code o tramite il seguente link: https://www.posteitaliane.it/it/educazione-postale-evento-6-novembre-2023.html.