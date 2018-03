Volley, rinviata la gara tra Sigma Aversa e Sieco Service

ORTONA (CH) – La gara tra la Sigma Aversa e la Sieco Service Impavida Ortona, in programma per oggi, sabato 3 marzo alle 18.00 non è stata disputata. Problemi al Palajacazzi costringono i due sestetti a darsi appuntamento a data da destinarsi.

Infiltrazioni d’acqua dovute alle nevicate dei giorni scorsi hanno causato problemi di condensa sulla superficie di gioco che non è stato possibile asciugare nonostante l’impegno degli addetti al campo.

Come se non bastasse si è verificato un black-out con conseguente problemi all’impianto di riscaldamento. Come da regolamento si è dovuto attendere due ore e quindi, alle 20.00, verificata l’impraticabilità di campo, gli arbitri hanno chiuso il referto e sospeso il match in attesa della decisone del Giudice Sportivo Nazionale per la disposizione del recupero.