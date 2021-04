tVolley, Icom C88 Volley Cisterna – Connetti.it Chieti 3-2: sintesi e tabellino

Sconfitta al tie-break per le neroverdi, in corsa per i playoff. 17 punti per Gogna e Comotti. Domenica di nuovo contro Cisterna

NOCCIANO – La Connetti.it esce sconfitta dal secondo tie-break giocato in quattro giorni, ma tiene ancora accese le speranze di accedere ai playoff. I soliti sali-scendi di questa stagione hanno caratterizzato anche la partita di ieri: neroverdi devastanti nel secondo set, vinto 14-25, e per lunghi tratti anche nel quarto, sempre condotto fino al 20-25; ma allo stesso tempo capaci di incassare parziali pesanti e di perdere malamente gli altri tre set. Nel primo, da una situazione di vantaggio sul 12-14, la Connetti.it ha incassato 8 punti consecutivi, compromettendo la frazione. Nel terzo set, avanti 4-7, le neroverdi hanno subito un altro parziale pesante, perdendo poi nettamente 25-17. Nel tie-break, dopo un ottimo inizio che l’ha portata avanti 0-4 e 1-5, la formazione teatina ha subito il ritorno delle padrone di casa, che alla fine hanno chiuso sul 15-10.

Mattatrici dell’incontro sono state Roberta Borelli, autrice di 24 punti, e Alessia Corradetti, che ha messo a referto 20 punti. Tra le fila neroverdi, 17 punti a testa per Gogna (con 6 muri) e Comotti, 14 per Tellaroli (che è stata anche la migliore in ricezione), 10 per una Di Paolo non al meglio fisicamente.

Con questa sconfitta al tie-break, la Teatina sale a quota 9 punti in classifica, a -4 da Cisterna, che occupa l’ultima posizione utile per i playoff. Domenica pomeriggio, a partire dalle ore 18 a Nocciano, sarà fondamentale per la Connetti.it raccogliere i tre punti, ancora contro Cisterna, per poi conquistarsi il sorpasso nell’ultimo recupero, previsto giovedì 29 a Sant’Elia.

TABELLINO

Icom C88 Volley Cisterna – Connetti.it Chieti 3-2 (25-21, 14-25, 25-17, 20-25, 15-10)

Icom C88 Volley Cisterna: Fanelli 1, Mastruzzi (L), Battaglini 7, Negri 2, Vaccarella, Corradetti 20, Borelli 24, Liguori 15, Garofalo 1, De Lellis 4. All.: Marco Saccucci.

Connetti.it Chieti: Maiezza 2, Di Paolo 10, Rocchio n.e., Marchi 1, Anello n.e., Gogna 17, Padula n.e., Malovic 9, Ferrara (L), Comotti 17, Micheletti, Tellaroli 14, Diodato 1. All.: Giorgio Nibbio.