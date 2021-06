Viva! presenta Viva!, doppio appuntamento a L’Aquila: ecco quando

Il 24 giugno l’Associazione che si prende cura delle pazienti oncologiche proporrà musica e letture all’Auditorium del Parco

L’AQUILA – Sarà l’occasione per tornare a condividere il ricco bagaglio di Viva, l’Associazione aquilana che si prende cura delle pazienti oncologiche, sostenendone la bellezza.

A partire dalle 18.00 di giovedì 24 giugno, l’Auditorium del Parco ospiterà un evento carico di emozioni: largo spazio alla musica ed alla condivisione delle esperienze anche attraverso la lettura di brani profondamente significativi, testimoni di un contatto diretto con la malattia.

Per ragioni di spazio (le sedute dell’Auditorium si sono ridotte a neanche 70 a causa delle norme anti contagio Covid), alle 21.00 verrà ripetuto un evento gemello.

“In poco più di due anni di vita – ha dichiarato la presidente di Viva!, Donatella Autore – la nostra attività è stata un crescendo di occasioni per aiutare fattivamente le tantissime pazienti oncologiche che si sono rivolte presso la nostra struttura. Di questo, in primo luogo, dobbiamo ringraziare l’enorme sensibilità dei donatori e poi la dedizione maniacale dello staff di Viva!, capace di donare nuovi sorrisi con grande professionalità ed umanità. L’iniziativa di giovedì 24, sarà per noi l’occasione per stare di nuovo insieme e rinnovare il nostro impegno verso il futuro. Lo faremo con leggerezza e calore, ben consci della pesantezza della nostra mission”

L’ingresso, ad offerta libera, sarà interamente devoluto all’acquisto di prodotti destinati alle pazienti di Viva!