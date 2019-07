Vittorio Continelli in scena a Tornimparte con il “discorso sul Mito”

TORNIMPARTE – Venerdì 12 luglio alle 18.30 per il secondo anno a Forcelle di Tornimparte torna in scena Vittorio Continelli con il suo ‘discorso sul Mito’, ‘un progetto indipendente e itinerante di racconti epici in spazi non convenzionali’. Ad ospitarlo sarà la Consulta Giovanile di Tornimparte, con il patrocinio del Comune di Tornimparte e il sostegno delle associazioni Santo Stefano, Arcobaleno e Acquaviva, tutte operanti sul territorio tornimpartese. Se lo scorso anno si era parlato di miti d’amore, quest’anno lo spettacolo teatrale sarà su Dioniso, divinità del vino.

“Storie che si intrecciano mescolando amori divini ed ebbrezza fino a raccontare le vicende di Dioniso, il dio rubicondo, sempre sorridente, che attraversa il Mediterraneo per donare il vino ai comuni mortali. Storie che cominciano a oriente del Mare Nostro e lo attraversano in lungo e in largo. ‘discorso sul Mito – Dioniso’ racconta del dio dell’ebbrezza e del teatro, dei suoi amori e della sua corte, fino all’origine del più dolce dei doni che abbia mai fatto all’umanità. Dal suo amore per Ampelo nascono infatti la vite e il vino. Il vino che allieta le notti e i giorni di dei, satiri, ninfe, sileni e comuni mortali, il vino complice delle sfrenate scorribande delle Baccanti, il vino dolce come l’ambrosia, inebriante come la divinità”.