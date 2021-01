Serie C, Viterbese-Teramo 1-0: highlights, sintesi e tabellino

Trasferta amara per i biancorossi, battuti da un gol siglato da Markic sul finire del primo tempo. Domenica prossima avversario sarà il Palermo

TERAMO – Battuta di arresto per il Teramo sul campo della Viterbese. Inizia bene la squadra di Paci con una colpo di testa di Diakitè, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che finisce tra le braccia del portiere avversario. Al 9′ palo di Bombagi su punizione; al 18′ Cross di Costa, testa di Piacentini, palla alta. Al 23′ Arrigoni dalla distanza, blocca Daga a terra. Reagisce la Viterbese che al ’34 ha la sua prima occasione con un tiro di Murilo che sfiora il palo. Al ’39, sugli sviluppi di calcio piazzato, colpo di testa centrale ancora di Murilo, nessun problema per Lewandowski. Al 43′ Markic porta in vantaggio la Viterbese con una conclusione da pochi passi dopo il calcio piazzato guadagnato da Murilo per fallo di Ilari: i biancorossi lamentano un fuorigioco ma l’arbitro é irremovibile. Si va negli spogliatoi con la squadra di casa in vantaggio.



A inizio ripresa subito una conclusione larga da fuori area di Arrigoni. Al 54′ tiro dalla distanza di Tounkara bloccato da Lewandowski. Al 59′ Bombagi si procura una punizione dal limite, ma la sua battuta non si abbassa abbastanza per inquadrare lo specchio. Nel finale ci prova Mungo ma la sua conclusione finisce alta; il palo, invece, respinge la conclusione del neo-entrato Gerbi. Domenica prossima nuova trasferta, a Palermo, senza gli squalificati Arrigoni e Diakite.

Paci a fine partita

«Ad un ottimo inizio di girone, ora sta facendo seguito una fase in cui mancano i risultati, non le prestazioni, perchè non abbiamo giocato male stasera, sprecando tanto. Per questo sarà mio compito trovare adeguate soluzioni, mantenendo la calma. E’ una grande sfida per tutti noi, c’è da lavorare, avremmo potuto gestire meglio certe situazioni, come nell’occasione del fallo commesso sul calcio piazzato da cui è scaturito il gol. Non ho sfiducia verso una squadra che ci ha fatto sognare nella prima parte di stagione. Siamo noi i primi responsabili, non dobbiamo disunirci, dovremo lavorare con tanta umiltà nei singoli allenamenti, non conosco cure alternative. Non dobbiamo demoralizzarci, siamo una squadra giovane, qualche errore di gioventù ci sta, dobbiamo continuare a lottare e a crederci. La vittoria arriverà, ne sono certo, perchè vogliamo dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi».

Il tabellino

VITERBESE: Baschirotto F., Besea E. (dal 39′ st Bensaja N.), Daga R. (P), Markic T., Mbende E., Bezziccheri D. (dal 31′ st Murilo), Palermo S., De Falco A. (dal 38′ st Salandria F.), Simonelli M., Rossi A. (dal 38′ st Tounkara M.), Bianchi E. (dal 15′ st Urso O.). A disposizione: Besea E., Bezziccheri D., Bianchi E., Cappelluzzo P., De Falco A., De Santis E., Galardi G., Maraolo M. (P), Menghi E., Ricci L., Rossi A., Sibilia D.

TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Diakite S., Ferreira P., Cappa R. (dal 11′ st Ilari C.), Lewandowski M. (P), Piacentini M., Gerbi E. (dal 22′ st Pinzauti L.), Santoro S., Tentardini A., Mungo D. (dal 26′ st Viero F.). A disposizione: Birligea D., Cappa R., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Di Matteo L., Gerbi E., Mungo D., Soprano M., Trasciani D.

Reti: al 43′ pt Tounkara M. (Viterbese).

Ammonizioni: al 8′ pt Palermo S. (Viterbese), al 45′ pt Bensaja N. (Viterbese), al 37′ st Tounkara M. (Viterbese), al 45′ st Besea E. (Viterbese) al 27′ pt Tentardini A. (Teramo), al 42′ pt Ilari C. (Teramo), al 37′ st Arrigoni A. (Teramo), al 43′ st Diakite S. (Teramo).