Diretta Viterbese – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

PESCARA – Tra le gare in programma per la ventiquattresima giornata di Serie C c’é anche Viterbese – Pescara, che si giocherà domenica 30 gennaio con calcio di inizio previsto per le ore 14.30. I padroni di casa reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro il Cesena e sono ultimi, a pari merito con il Grosseto, a quota 15 punti, con un cammino di due partite vinte, nove pareggiate e dieci perse; ventuno reti segnate e trentatré incassate. Il bilancio della Viterbese nelle ultime cinque partite giocate é di quattro pareggi e una sconfitta con due gol fatti e cinque subiti. Gli abruzzesi vengono dal successo casalingo per 4-2 contro il Montevarchi e ripartono dalla quinta posizione, che dividono con l’Ancona Matelica, con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte; trentadue gol fatti e venticinque subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre successi e due pareggio siglando dieci reti e incassandone quattro. La gara di andata é finita sul risultato di 1-1.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Si potrà seguire anche su Sky Sport al canale 253 e 484 del digitale terrestre.

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico biancazzurro Gaetano Auteri ha parlato di una gara fondamentale per il futuro, contro una squadra decisamente migliore di quanto la sua classifica dica al momento. La Viterbese si giocherà tanto per cui sarà una partita dove servirà temperamento agonistico.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Enrico Maggio di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi di Pesaro e Fabrizio Giorgi di Legnano; quarto uomo ufficiale Paolo Bitonti di Bologna.

La presentazione del match

QUI VITERBESE – Rispetto alla gara contro il Cesena mancheranno Pavlev, squalificato, e Volpe, finito alla Vibonese; rientrano dalla squaliica Megelaitis e Murilo, ma quest’ultimo é infortunato. La Viterbese potrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3 con Bisogno tra i pali e Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli e Urso a comporre il blocco difensivo, alle spalle di Adopo. Megelaitis e Iuliano. Il tridente d’attacco potrebbe essere formato invece da Volpicelli, Capanni e Murilo.

QUI PESCARA – Auteri dovrà rinunciare a Frascatore, Cancellotti e De Risio, positivi al Covid e all’inortunato Drudi; ritova Illanes e Pompetti che hanno scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Ingrosso, Illanes e Veroli. A centrocampo troviamo invece Diambo e De Risio; sulle fasce Zappella e Rasi. Tridente offensivo composto da Rauti, Ferrari e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Viterbese – Pescara

VITERBESE (4-3-3): Bisogno; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Megelaitis, Iuliano; Volpicelli, Capanni, Murilo. Allenatore: Punzi.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ingrosso, Illanes, Veroli; Zappella, De Risio, Diambo, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri.