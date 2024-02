PIANELLA – In occasione dell’incontro di calcio tra le compagini della Pol. Dil. Pianella 2012 – A.S.D. Lauretum 1952, valevole per la Coppa Italia di Promozione, disputatosi l’1 novembre scorso allo stadio comunale “Mario Di Benedetto” di Pianella (PE), durante le fasi di deflusso degli spettatori, militari dipendenti la Stazione Carabinieri di Pianella, impiegati per il servizio di ordine e sicurezza pubblica, hanno visto un fumogeno che, lanciato dall’interno dell’impianto sportivo, è caduto nell’adiacente parcheggio, tra gli spettatori in procinto di lasciare lo stadio, causando grave pericolo per la pubblica incolumità.

Da una primissima attività investigativa i militari sono riusciti ad identificare il probabile responsabile, anche con il contributo dei filmati dell’impianto di videosorveglianza dello stadio, gestito dalla locale Polizia Municipale. Nei confronti del tifoso, oltre al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, il Questore ha adottato il provvedimento del DASpo della durata di cinque anni (periodo minimo previsto per le persone già destinatarie di misura interdittiva).