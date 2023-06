Visite guidate al Deposito Archeologico di Caprara il 17 giugno

CAPRARA – Riapre al pubblico il deposito archeologico provinciale di Caprara (Spoltore, PE). Sabato 17 giugno 2023, a partire dalle ore 16.30, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara guiderà i cittadini e i visitatori a scoprire il patrimonio storico e archeologico del pescarese con l’iniziativa “Depositi Aperti”, giunta ormai alla sua terza edizione nel comune di Spoltore, che ospita i materiali, di proprietà statale, all’interno dei propri locali ristrutturati allo scopo.

L’iniziativa, curata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Spoltore sotto la supervisione e con la diretta collaborazione della SABAP Chieti-Pescara, si inserisce nel contesto delle Giornate Europee dell’Archeologia (Journéés Europeennes de l’Archeologie, JEA) promosse dall’INRAP, istituto francese per l’archeologia preventiva, che coordina e inserisce in rete le centinaia di iniziative culturali europee, inerenti tutti gli aspetti dell’archeologia, che sono previste per i giorni 16, 17 e 18 giugno.

I visitatori saranno guidati dai funzionari della Soprintendenza a scoprire come è organizzato un deposito archeologico e quali sono i passaggi a cui i materiali provenienti da scavo sono sottoposti dal momento del rinvenimento a quello dell’esposizione museale oppure, in gran parte dei casi, della conservazione ai fini di studio: sarà possibile vedere il “dietro le quinte” della professione dell’archeologo, conoscere le diverse classi dei materiali, osservare i differenti contesti di rinvenimento (siti produttivi/abitativi, necropoli) e capire quali informazioni è possibile ricavare dall’esame di questi dati per comprendere la vita e la quotidianità degli antichi Vestini, la popolazione che occupava il territorio a nord del Pescara prima della romanizzazione.

“Siamo molto contenti di riproporre questo evento” commenta il sindaco Chiara Trulli, “E di farlo ancora a Caprara, un borgo che vogliamo rilanciare con tante altre iniziative. E’ inoltre un grande onore poter far conoscere questo piccolo nostro scrigno anche al di fuori del territorio spoltorese”.

“A grande richiesta siamo contenti di riproporre un evento che ha già riscosso grande successo anche nella passata edizione” aggiunge la consigliera Cinzia Berardinelli. “Ringrazio la SABAP Chieti-Pescara per aver organizzato l’evento e rinnovo l’invito a tutta la cittadinanza di visitare il deposito, per vivere un’esperienza molto affascinante”.