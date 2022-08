Visita del sottosegretario Rossano Sasso a Montesilvano

MONTESILVANO – Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, accompagnato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Cilli e da altri assessori e consiglieri comunali, ha accolto la visita del sottosegretario del ministero dell’Istruzione Rossano Sasso. L’incontro ha vissuto due momenti: una riunione tecnica nella quale il sindaco ha potuto illustrare l’operato dell’amministrazione in tema scuole e PNRR, con riferimento al bando da 10 milioni ottenuto per la riqualificazione e potenziamento dell’edificio dell’Istituto Comprensivo “Troiano Delfico” e, a seguire, un sopralluogo presso l’istituto “Troiano Delfico” dove sono stati ricevuti dal dirigente scolastico Vincenza Medina e dai suoi collaboratori.

Queste le parole del sottosegretario Sasso: “Va reso merito al valore dell’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco De Martinis, è solo grazie al grande lavoro svolto che il Comune è riuscito ad aggiudicarsi un bando da dieci milioni di euro per la ricostruzione della scuola. Essendo Montesilvano comune di medie dimensioni, l’ottenimento di un finanziamento così cospicuo lo rende, caso forse unico in Italia, una vera eccellenza in ottica PNRR. Realtà così in Italia sono da prendere ad esempio, davvero complimenti perché le risorse messe in campo dal ministero dell’Istruzione troveranno un’eccellente progettualità a Montesilvano dove la scuola svolge il ruolo di vera agenzia educativa”.

Queste le dichiarazioni del sindaco De Martinis: “Ringrazio il sottosegretario Sasso non solo per la visita, tanto gradita quanto utile, ma soprattutto per le belle parole di riconoscimento spese nei confronti dell’operato di questa amministrazione. La scuola è un pilastro fondamentale affinché si possa costruire una società migliore. Il finanziamento, ottenuto grazie ai fondi del PNRR destinati agli istituti scolastici, ci permetterà di dotare la città di una scuola all’avanguardia e moderna. Questo è l’ennesimo traguardo raggiunto in materia di finanziamenti dalla nostra città. Esprimo un sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto a quanti – dirigenti, tecnici e assessori – hanno lavorato con me alla predisposizione e presentazione del progetto. Non so cosa riserverà il futuro alla nostra città, ma noi continueremo a lavorare per una grande Montesilvano”.