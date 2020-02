Visita al pastificio “La Rustichella d’Abruzzo” degli studenti dell’Alessandrini

MOSCUFO – Nei giorni scorsi gli studenti delle classi 3 A Afm: Stefano CACCIATORE, Benedetta CASCIAROLI, Beatrice CILLI, Matteo D’ERCOLE, Francesco DELLA ROCCA, Paola DERVISHI, Giorgia DI MARCOBERARDINO, Lorenzo FEHER, Alessia GENTILE, Federica LUPINETTI, Alice MAMBELLA, Francesco MARZOLI, Martina NARDELLI, Lorenzo PATRIARCA, Gustavo PUGLIELLI, Enisa SADIKOVIC, Alice SAMUELE. Gli allievi della 3 A Tur: Alessio AGNELLINI, Alice AMOROSO, Ilias ANDREOLI, Diana Manuela BALINT, Ilaria CATENA, Camilla DE BERARDINIS CAMILLA, Claudia DEL PAPA, Simone DESIDERIOSCIOLI, Arianna DI CARLO, Chiara DI GIORGIO, Stefano DI GIOVANNI , Michela DI VITTORIO, Antonio EGIDIO AQUILES, Sofia FERNANDEZ DI BATTISTA, Asia Gabriella FLAGELLA, Maurizio FLORINDI, Lorenzo FORLI’, Daniele GIACINTUCCI, Suena IERMANO’, Ana Cristina IVANOV, Isllam LAHBOUB, Noemi MORENA, Antonio Robert SCARPIELLO, Mario Giovanni SERRA, Asia SICHETTI, Benedetta VERZELLA e la 3 B Afm, con gli alunni: Stefano D’ORAZIO; Matteo DI GIOVANNI, Constantin Marian, Lorenzo FRANCIOTTI, Ndeye GUEYE Pietro MASSIMI, Nando MODESTI, Ylenia Pia NEGRO, Jacopo ORSINI, Alin Constantin POLOBOC Nicola ROSATI, Illiana SHMYRKA, accompagnati dai proff. Luigia Piccaluga, Maria Chiara Galeazzi, Marco Centorame e Lamberto De Nardis, si sono recati in visita al pastificio “La Rustichella d’Abruzzo” di Moscufo, nell’ambito dell’attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento), una volta detto: alternanza scuola-mondo del lavoro e del Progetto “Studenti Imprenditori”.

L’azienda, oggetto della visita, costituita a inizio del secolo scorso, vanta una rinomata e pregevole tradizione nella produzione di pasta artigianale rappresentando una vera e propria eccellenza nel panorama italiano e internazionale. Gli studenti, sono stati accolti da alcuni responsabili d’area nei locali riservati alle attività formative, e hanno ricevuto informazioni dettagliate in merito alle attività aziendali con particolare riguardo ai processi di lavorazione e controllo qualitativo del prodotto. Al termine della presentazione, gli studenti hanno potuto visitare i diversi reparti di produzione, dalla lavorazione delle materie prime, essiccazione e confezionamento del prodotto finito.