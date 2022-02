Diretta Vis Pesaro – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 23 febbraio alle 18 si gioca Vis Pesaro – Pescara, gara valida per la 22° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la ventiduesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Vis Pesaro – Pescara, che si giocherà mercoledì 23 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 18. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Vis Pesaro – Pescara, valida per la ventiduesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gioele Iacobellis della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Simone Asciamprener Rainieri di Milano; quarto ufficiale Andrea Zoppi di Firenze.

La presentazione del match

Nel turno precedente i marchigiani hanno perso per 2-1 sul campo del Cesena; occupano il settimo posto in classifica, a quota 35 punti e con un cammino di otto vittorie, undici pareggi e otto sconfitte, con ventisei gol fatti e trentatré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando cinque reti e incassandone sette. Gli abruzzesi vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la Fermana e sono quinti a quota 44 punti, frutto di undici vittorie, undici pareggi e cinque sconfitte; per loro quaranta gol fatti e trentuno subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di un successo, tre pareggi e una sconfitta con cinque reti siglate e altrettante incassate. Nella gara di andata, lo scorso 12 settembre, finì 2-2.

QUI VIS PESARO – Banchini dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-4-1-2. Davanti a Farroni agiranno Piccinini, Gavazzi e Ferrini. Sulle fasce Saccani e Astrologo, mentre al centro del campo ci saranno Besea e Coppola Sulla trequarti De Nuzzo, di supporto alla coppia formata da De Respinis e Cannavò.

QUI PESCARA – Auteri dovrà ancora rinunciare all’infortunato Memushaj. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Ingrosso, Drudi e Veroli. In mediana Pompetti e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e Rauti, di supporto all’unica punta Cernigoi al posto di Ferrari.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro – Pescara

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani, Besea, Coppola, Astrologo, De Nuzzo; De Respinis, Cannavò. Allenatore: Banchini.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, Rauti; Cernigoi. Allenatore: Auteri.