Vincenzo Olivieri in scena ad Avezzano con “Non é mai troppo Abruzzo”

Lo spettacolo di e con Vincenzo Olivieri andrà in scena sabato 20 novembre al Castello Orsini Colonna di Avezzano

AVEZZANO – Entra nel vivo la quarta stagione di prosa indipendente del Teatro OFF (limits) al Castello Orsini Colonna di Avezzano, che prenderà il via il prossimo 20 novembre alle ore 21 con lo spettacolo “Non è mai troppo Abruzzo” di e con Vincenzo Olivieri, comico abruzzese noto al pubblico regionale per la sua quarantennale brillante carriera.

Il progetto dell’artista nostrano si pone l’obiettivo di far conoscere, mediante una lezione-spettacolo, le origini dell’Abruzzo, attraverso la “lingua”, la geografia, la storia, la cultura, gli usi e i costumi che la modernità ha modificato facendone perdere di vista l’importanza e l’influenza che hanno avuto sulle popolazioni che ne hanno abitato i territori.

Attraverso un racconto tra ironia e riflessione, Olivieri percorrerà, insieme agli spettatori, un viaggio nel tempo e nello spazio all’interno delle peculiarità abruzzesi. Lo spettacolo verrà realizzato con l’ausilio di uno schermo su cui saranno proiettati filmati, foto e slide inerenti agli argomenti di volta in volta trattati. Lo scopo è quello di presentare in chiave ironica e culturale il “mondo” abruzzese in modo semplice, divertente ma didattico.

Biglietti:

Costo biglietto singolo: 10 euro

Abbonamento quarta stagione Intero: €60

Abbonamento Ridotto: 50€ (Riduzione applicata ai precedenti abbonati, over 65, categorie protette ed enti convenzionati)

Ragazzi Under 26: 35€

Per tutti gli abbonati alla Stagione di Prosa o alla Stagione di Musica 2021/2022 al Teatro dei Marsi, l’abbonamento ha i seguenti costi:

– Intero: 50€;

– Ridotto: 40€;

– Ragazzi under 26: 30€

Si ricorda che in base alle vigenti normative anti- Covid l’ingresso allo spettacolo è permesso solo con l’esibizione del Green Pass (aver fatto almeno una dose del vaccino; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi)

Per maggiori informazioni chiamare il 366.6555303 o scrivere a teatroffavezzano@gmail.com;

Punto vendita: Chiosco informativo Largo Pomilio – Avezzano