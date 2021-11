Bocce, a Bergamo tricolore per la Virtus L’Aquila nella 3ª categoria

Gli aquilani della Società Virtus hanno battuto in finale la Laurmand ai Campionati Italiani di Categoria per Società

BERGAMO – Si sono conclusi al Centro Tecnico Federale di Bergamo domenica, 14 Novembre, i Campionati Italiani di Categoria per Società e ad avere la meglio nella 3ª Categoria sono stati gli aquilani della Società Virtus.

Una finale disputata contro la Laurmend (Calabria), contraddistinta dall’esperienza degli atleti in campo. A laurearsi Campioni d’Italia gli atleti: Secondino Mariani (capitano), Berardino Tarquini, Tito Mariani, Mustafa Cornelius Njaka, Gianluca Scimia con il Dirigente Simone Mariani e il Tecnico Giulia Crosta, premiati dal Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis.

Un Campionato, quello organizzato dalla Federazione Italiana Bocce, che ha visto la partecipazione di oltre 700 squadre e che ha regalato grandi emozioni.

“Esprimo con grande gioia le mie congratulazioni, unite a quelle di tutto il Consiglio Regionale, per la vittoria conquistata dalla Virtus dell’Aquila – ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori- Questo è un segnale vivo che attesta non solo la ripresa delle attività ma che costituisce una grande soddisfazione per tutta la regione. L’auspicio è quello di un impegno diffuso e costante da parte di tutti i protagonisti: atleti, tecnici, dirigenti, affinché si possa continuare ad ottenere risultati importanti come questo”.

“È stato bello sentire il calore dei tifosi all’interno del Centro Tecnico Federale, dove, ancora una volta, il nostro mondo ha dimostrato la propria veracità e popolarità. – ha commentato il Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis – I campionati rispondono alla bellezza della nostra disciplina sportiva, poiché le squadre coinvolgono atleti, tecnici, dirigenti, familiari, amici, appassionati, tutti accomunati da un unico obiettivo”.