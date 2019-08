Vincenzo Maisto ospite a AcmeFumetti e Dintorni Pescara

Il Signor Distruggere, celebre blogger, autore e scrittore sarà il 1° settembre per svelare i più reconditi retroscena del suo “Viaggio Tragicomico Nell’estremismo Materno Da Social Network”

PESCARA – Unico, imprevedibile, sagace, mordace, semplicemente Vincenzo Maisto alias Il Signor Distruggere, celebre blogger, autore e scrittore sarà ospite il 1° settembre dalle ore 17.00 presso la nuova sede Acme e Dintorni, in Via Palermo 104 a Pescara, per svelarci i più reconditi retroscena del suo “Viaggio Tragicomico Nell’estremismo Materno Da Social Network”. Sarà un appuntamento imperdibile per non perdere il suo magnifico ed esilarante libro edito da Rizzoli, acquistabile anche in negozio in questi giorni. Per agevole l’organizzazione dell’afflusso di persone che si prevede importante, e’ gradita la prenotazione dell’acquisto del libro presso Acme Fumetti e Dintorni.

Su Facebook esistono centinaia di pagine e gruppi incentrati sull’esperienza della maternità, alcuni dei quali popolati da mamme che si autodefiniscono “pancine”. Se ne trovano di pubblici, di chiusi e addirittura di segreti, ai quali è possibile accedere solo su invito o dopo una lunga gavetta.

Una volta dentro, però, la fatica per arrivarci è ripagata dalla scoperta di un universo fantastico, distopico, in cui non valgono le più elementari regole della grammatica italiana, in cui le bigotte partecipanti si riferiscono ai rapporti di coppia come “le cose dei grandi” e le donne istruite e indipendenti figurano come “maestrine” dedite all’invidia e ai malefici; una realtà parallela fatta di grottesche torte partoritrici, di esilaranti metodi contraccettivi e improbabili riti di fertilità, di nauseabonde ricette a base di latte materno da propinare a ignari vicini di casa e di pregevoli pezzi di bigiotteria realizzati con fluidi corporei. Nonché di altre varie nefandezze. Con la cattiveria e l’umorismo nero che l’ha reso un fenomeno del web, Vincenzo Maisto, alias il Signor Distruggere, ci guida in una tragicomica esplorazione dell’estremismo materno da social network, in un viaggio sul fondo del barile nel quale i contorni tra realtà e immaginazione sfumano fino a farsi indecifrabili.

Chi è Il Signor Distruggere?

Il Signor Distruggere, alias Vincenzo Maisto, è un blogger, scrittore per Rizzoli e Influencer salernitano seguitissimo sui social network con oltre un milione di follower distribuiti sue tre social: Facebook, Instagram e Twitter. Partecipa spesso a eventi, fiere di tipo ludico e trasmissioni televisive nazionali. Trentenne ironico, acido e perfido. Lo si riconosce subito dalla spocchia. Il “Guru” del blog dai 100.000 accessi giornalieri, con post virali che superano i tre milioni di interazioni. È autore di un dissacrante libro del 2015 dal titolo “Distruggere i sogni altrui esponendo la realtà oggettiva”, incentrato sul precariato giovanile e che raccoglie con sarcasmo e ironia la rubrica “Il mio essere choosy“, pubblicata all’epoca a puntate.

Un ebook pubblicato, invece, nel 2016 dal titolo “Mamme vegane contro l’invidia”, è ancora tra i best seller di Amazon. Nel 2018 esce un altro libro, pubblicato questa volta con Rizzoli, dal titolo “Le Pancine D’Amore”. Nel 2017 vince un MacchiaNera Internet Awards nella categoria “Miglior articolo o post” con “Il Fanatico mondo delle mamme” battendo nella competizione, tra gli altri, Enrico Mentana e Selvaggia Lucarelli. Maisto ha una capillare rete di infiltrati e informatori in ogni angolo di Facebook, disseminati in gruppi chiusi o segreti, che lo informano di tutto e lo portano a conoscenza del caso umano o della stravaganza del giorno. Distruggere può essere in ogni luogo e in ogni persona. Anche tu sei Distruggere.

Dopo aver conseguito un’ “inutile” laurea triennale in Disegno Industriale alla Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli e un “altrettanto inutile” biennio specialistico all’Accademia di belle arti, svariati corsi professionali, stage non retribuiti, contratti non pervenuti, decide di dare un senso alla sua vita lamentandosene. Ateo e razionalista …. il suo psichiatra sostiene che abbia la tendenza a manipolare le persone per arrivare a ciò che vuole. Dopo una lunga serie di fallimentari esperienze in ambito umano, lavorativo e sociale, nel 2011 decide di scaricare tutto il suo cinismo sul web creando una pagina sul social network per eccellenza.

Maisto è laureato in Disegno Industriale CdL della Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli dell’allora S.U.N., con una tesi sulla Motion Graphic firmata dal co-rettore di ateneo prof. Carmine Gambardella. Durante il triennio ha anche frequentato il corso “Arti visive contemporanee e processi comunicativi: Cinema, Tv e nuovi media” del prof. Vincenzo Trione, oggi preside di facoltà allo IULM. Consegue, infine, il diploma specialistico di secondo livello in “Graphic Design per la comunicazione pubblica” dell’Accademia di belle arti di Napoli, con una tesi sulla Stop Motion firmata dall’allora direttrice dell’istituto, prof.ssa Aurora Spinosa, con votazione 110 e lode.

Sostenitore dei diritti per la comunità LGBT, dell’uguaglianza e rispetto per le donne, della ricerca scientifica e medica, dell’integrazione per le minoranze, del Giornalismo con la “G” maiuscola e della laicità dello Stato. È “europeista” convinto.

Il Signor Distruggere è il suo terzo e ultimo blog. Il Signor Distruggere ad Acme Fumetti e Dintorni (Via Palermo, 104 Pescara). 1° settembre 2019, info e prenotazioni: 392.7252282; 085.292322.