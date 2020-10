Vincent “Vince” Farina storico insegnante e preside in Pennsylvania

CARUNCHIO – Vincent “Vince” Farina nacque a Steelton, il Pennsylvania, il 12 luglio del 1915, da Francesco “Frank” e Mary Donatelli (entrambi nati a Carunchio in provincia di Chieti). I suoi genitori giunsero negli Stati Uniti, nel 1902, a bordo del piroscafo “Washington” stabilendo la loro residenza a Steelton in Pennsylvania e fecero, ogni sorta di duro lavoro, per consentire un futuro migliore ai loro figli.

Oltre a Vincent in casa Farina arrivarono: Nicholas; Harry; Josep; Ralph; Pauline e Helen. Vincent studiò alla “Steelton High School”, alla “State Teachers College of Kutztown”, B.S., 1939 e alla “Temple University”. Dal 1945 fu professore di storia alla “Rittenhouse Junior High School” di Norristown della quale, nel 1953, divenne Preside. Superò con successo ogni esame di selezione per i vari dottorati. Divenne anche “Superintendent of Methacton School District” (a Fairview Village, contea Montgomery, in Pennsylvania).

Di questo istituto, Vincent Farina (a cui è intitolato l’edificio dell’amministrazione il “Farina Education Center”) fu il primo preside della scuola secondaria di primo grado. Dopo essere stato il secondo preside supervisore del sistema scolastico congiunto “Lower Providence-Worcester Joint School System” nel 1962-63, fu poi nominato sovrintendente del distretto scolastico di Methacton, carica che mantenne fino al suo pensionamento nel 1977). Fu insegnante e preside, a Norristown, di Joshua “Josh” Culbreath (campione di atletica leggera nei 400 a ostacoli). Sposò, nel giugno del 1940, Carolyn Louise Ely (1916-2003) che gli diede due figlie: Carolyn e Barbara. Vincent “Vince” Farina morì l’8 marzo del 1996.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”