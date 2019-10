Villamagna, corso gratuito di Comunicazione e Marketing del vino

Dal 20 novembre il corso per giovani e professionisti del settore del vino che vogliano accrescere il bagaglio culturale e professionale

VILLAMAGNA (CH) – Un corso gratuito sulla “Comunicazione e Marketing del vino”, rivolto a giovani e professionisti del settore che vogliano che vogliano accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale in un settore, quello del vino appunto, che offre sempre maggiori opportunità di lavoro. É questa la nuova iniziativa di Federico De Cerchio, trentenne imprenditore abruzzese di Villamagna oggi a capo dell’azienda di famiglia Torre Zambra e molto noto nel settore vitivinicolo anche per l’ideazione e il lancio di “Wineowine” una delle più importanti piattaforme di e-commerce del vino in Italia. Molto attivo in maniera cross-mediale su tutti i social network, con i suoi 12.000 followers su Instagram è uno dei produttori di vino più seguiti in Italia. Vignaiolo, manager ma anche wine-influencer sempre attento alle nuove tendenze non solo nel settore vino ma anche in quello del travel, della moda e del design.

“Da quando sono rientrato stabilmente in Torre Zambra, abbiamo intrapreso un importante quanto impegnativo percorso di internazionalizzazione della nostra azienda che pur essendo tra le più antiche in Abruzzo, mai si era affacciata concretamente verso i mercati internazionali” dice De Cerchio che continua: “Negli ultimi due anni ho trascorso più di 400 giorni in viaggio tra l’Europa, il Nord America e l’Asia incontrando grandi aziende di distribuzione, giornalisti di caratura internazionale e proprietari di importanti cantine e in tutti ho riscontrato una grande propensione all’investimento sulla formazione dei propri collaboratori proprio nel settore del marketing. Così ho deciso di condividere le mie competenze anche con persone della mia regione che si affacciano al mondo della comunicazione del vino o con chi ha già esperienza organizzando un corso proprio a Villamagna con altri amici professionisti del settore che come me credono come me sia necessario attuare un processo di crescita virtuoso nel nostro settore che interessi prima di tutto le risorse umane, quelle più giovani in particolare”.

Il corso, come detto gratuito, avrà inizio mercoledì 20 Novembre con cadenza settimanale per un totale di quatto incontri e si terrà a Villamagna presso la cantina di Torre Zambra. Ogni lezione, della durata di 3 ore, avrà come focus uno specifico ambito della comunicazione del vino e vedrà tra i relatori oltre allo stesso De Cerchio anche Eros Durante, Simonpietro D’Onofrio ed altri professionisti che hanno deciso di sposare il progetto. Le iscrizioni saranno aperte da Lunedì 21 Ottobre e per candidarsi bisognerà inviare una breve lettera di presentazione all’account instagram federico.de.cerchio

Il lancio dell’iniziativa arriva a pochi giorni dalla nomina di De Cerchio quale rappresentante della rete d’impresa delle cantine di Villamagna in favore della tutela e della promozione della Villamagna DOC ”Sono onorato dell’incarico conferitomi dagli amici produttori, insieme abbiamo già delineato delle linee di sviluppo a medio e lungo periodo che siamo sicuri ci permetteranno di far crescere la nostra DOC e tutto il territorio di Villamagna non solo da un punto di vista enologico ma anche turistico, culturale e sociale” conclude De Cerchio.