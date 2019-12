Villaggio di Natale a Collecorvino: mercatini e spettacoli

Fine settimana del 7 e 8 dicembre dove vivere la magia delle festività natalizie ormai prossime tra elfi, trenino e ufficio postale porta letterine

COLLECORVINO – Sabato 7 e domenica 8 dicembre dalle ore 10 alle 21 a Collecorvino “Villaggio di Natale”. L’evento nasce dall’impegno dell’Associazione “Sentieri di solidarietà” e ha il Patrocinio del Comune di Collecorvino. Il borgo pescarese di area vestina si tingerà di colori festosi e natalizi: due intere giornate, nel week end, da trascorrere in allegria alle porte della festa più attesa dell’anno soprattutto dai piccini desiderosi di ricevere i loro doni.

Il centro storico di Collecorvino sarà animato da un caratteristico mercatino artigianale, ci sarà anche un ulteriore mercatino dei bimbi con dei giochi usati ma riutilizzabili e per i più piccoli ci saranno dei divertenti spettacoli gratuiti.

In un contesto natalizio sono inevitabili elfi, la stazione con trenino ed un ufficio postale per le letterine, ma non mancherà anche la loro casa con una fabbrica di giocattoli: una tappa dovuta visto che tra pochi giorni Babbo Natale porterà doni ai bimbi grazie ai suoi inarrestabili aiutanti.

La festa sarà supportata anche da stand gastronomici, dal caratteristico connubio tra vin brulé e caldarroste a cura dell’Associazione Fuori Luogo e degustazione di tisane e cioccolato; divertimento e gioia per grandi e piccoli, insomma ed il tutto è possibile grazie alla collaborazione di molti, come spiega Anna Cilli, presidente dell’Associazione organizzatrice: “Ho visto un grande sostegno da parte di Collecorvino, sia da parte dell’amministrazione che da parte del territorio; con l’associazione lavoriamo alla buona riuscita di questo evento per un paio di mesi. Quest’anno oltre al villaggio di Natale classico abbiamo inserito anche il villaggio degli elfi, con degustazioni che si troveranno durante il percorso e ci avvaliamo altresì dei ragazzi dell’Associazione L’Asino che vola per l’animazione. Ci saranno anche spettacoli di magia itinerante per questa settima edizione, che speriamo sarà un momento di intensa condivisione”.