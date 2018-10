Villa Santa Maria, si chiude l’edizione 2018 della Festa dei Cuochi

Tre giorni all’insegna di emozioni, incontri, spettacoli, ospiti e tanta gente accorsa per partecipare alla kermesse più saporita d’Italia

VILLA SANTA MARIA – Un successo per i primi 40 anni della Festa dei Cuochi di Villa Santa Maria andata in scena dal 12 al 14 ottobre, in concomitanza con le celebrazione di San Francesco Caracciolo. Un’altra edizione all’insegna del successo, merito del ricco calendario di appuntamenti che ha richiamo l’attenzione di migliaia di visitatori intervenuti da tutto l’Abruzzo e non solo.

Dopo i festeggiamenti religiosi del venerdì, via libera agli incontri che hanno radunato sulla piazza folle di ospiti e appassionati di cucina. Il mattino di sabato, dopo un primo incontro con i ragazzi dell’IPSAR Marchitelli per una gara di cocktail, si è riempito di simpatia per il Campionato della Cucina per Casalinghe, con i piatti della tradizione assaggiati da una giuria di esperti.

Nel pomeriggio Largo San Francesco ha visto protagonista lo chef Ivan Iurato direttamente da Masterchef, con una speciale pasta ‘ncasciatata. Subito dopo il Nutrizionista ed Endocrinologo Corrado Pierantoni, assieme a Rocco Pagano, ex calciatore del Pescara Calcio, hanno tenuto un interessante incontro sulla corretta alimentazione per chi pratica calcio.

Di nuovo spazio a show cooking e golose ricette con lo chef Tommaso Olivieri e i suoi gustosi spaghetti quadrati con sgombro e pecorino. La serata è stata davvero speciale… tutta dedicata ai sindaci di Lanciano, Mario Pupillo (Presidente della Provincia di Chieti), di Castel di Sangro, Angelo Caruso (Presidente della Provincia dell’Aquila), di Ortona, Leo Castiglione e di Fossacesia, Enrico Di Giuseppeantonio, messi ai fornelli per una inedita Prova del Cuoco conclusasi con un meritatissimo ex aequo da parte della giuria!

La domenica è iniziata con il consueto open day all’Istituto Marchitelli, un appuntamento sempre atteso poiché permette di far visita ai laboratori di cucina della scuola e di vedere i ragazzi all’opera assieme ai suoi insegnanti.

In Largo San Francesco Caracciolo si è invece tenuta la presentazione del libro “Storia delle Associazioni dei Cuochi in Abruzzo” autore Lorenzo Pace (Edizioni Menabò). Una ricca pausa pranzo nei ristoranti allestiti all’aperto, seguiti dagli di chef di Villa Santa Maria, e poi pronti a parlare, assieme al Professor Angelo Cichelli dell’importanza del vino nelle ricette abruzzesi.

A seguire altri show cooking con lo chef Sabatino Lattanzi, executive del ristorante Zunica 1880 di Civitella del Tronto, autore di un dessert preparato con funghi enoki, nocciole e tè, e con lo chef Alessandro Circiello, noto volto tv.

Alle battute finali ci ha pensato il comico Leonardo Manera che ha intrattenuto tra risate e battute un pubblico numeroso che gremiva Largo Caracciolo e le viuzze laterali.

“Anche quest’anno la Rassegna ha radunato una ricca folla di visitatori a Villa Santa Maria – ha dichiarato il sindaco Pino Finamore -. Il piacere di vedere il paese così vivo è sempre una bella soddisfazione, soprattutto per festeggiare i 40 anni dell’evento. Abbiamo colto l’occasione anche per assegnare un riconoscimento a due chef che, in tutti questi anni, hanno sempre dato il massimo per la buona riuscita della festa, Domenico Di Nucci e Davide Pellegrini. Tra le tante proposte del 2018, anche la possibilità si sorvolare su tutta la vallata in elicottero e vedere la bellezza di Villa Santa Maria e del territorio circostante dall’alto. Non ci fermiamo, siamo già pronti per stupire anche per la prossima edizione, sempre forti del supporto dei tanti cuochi che ci aiutano e in sinergia con il prestigioso IPSSAR Giovanni Marchitelli”.

Ph. Dario Raimondi