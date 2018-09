Villa Santa Maria, il 13 e il 14 ottobre i 40 anni della Festa dei Cuochi

La Rassegna anche per l’edizione 2018 offrirà il meglio della cucina con spettacoli, incontri, show cooking e volti noti della tv

VILLA SANTA MARIA (CH) – Si terrà a Villa Santa Maria il 13 e il 14 ottobre 2018 la Festa dei Cuochi,che compie 40 anni. Un’edizione importante poiché sigilla una lunga tradizione che appartiene a tutta la regione. Tante le novità in programma per quest’anno, tra incontri, spettacoli e chef che si metteranno al lavoro nella centrale piazza del paese.

Come sempre, ci sarà il consueto appuntamento delle “Porte Aperte” al prestigioso Istituto Alberghiero Giovanni Marchitelli, eccellenza nazionale che ha sede proprio nella località abruzzese: questa scuola, nata nei primi del 1900, da parecchi decenni forma professionalmente gli chef che portano la cucina italiana in giro per il mondo.

Da non perdere il calendario degli incontri e degli show cooking! Alla Festa dei Cuochi ci sarà l’ultimo vincitore della trasmissione Masterchef, Simone Scipioni che preparerà una ricetta ancora top secret. In programma anche un Salotto del Gusto con il nutrizionista Corrado Pierantoni che farà una panoramica assieme all’amato Rocco Pagano, ex calciatore di serie A del Pescara, dal titolo “Ci si allena anche a tavola”: una chiacchierata sulla corretta alimentazione da seguire e sui segreti che tutti gli sportivi devono rispettare per essere sempre in forma e carichi di energia. A seguire i profumi invitanti della cucina di Sabatino Lattanzi, executive chef di Zunica 1880 Ristorante & Hotel: uno show cooking in cui verrà presentata una cucina in grado di stupire e conquistare tutti i palati, anche quelli più esigenti.

La domenica, come di consuetudine, prenderà il via con la visita all’Istituto Alberghiero Marchitelli e con le dimostrazioni della bravura degli allievi seguiti dai loro insegnanti. In contemporanea, la via principale del paese, si riempirà di stand, banchi di assaggi e prodotti tutti Made in Abruzzo: un lungo corridoio ricco di eccellenze regionali dolci e salate! Nel pomeriggio ci sarà una particolare… Prova del Cuoco: quattro sindaci della zona, due dell’entroterra e due della costa, si sfideranno preparando una ricetta tipica di montagna e una ricetta tipica di mare; la coppia vincitrice sarà scelta da una giuria speciale, capeggiata dallo chef Pino Finamore, nonché sindaco di Villa Santa Maria. Sempre nell’arco della giornata di domenica, si potrà assistere a un interessante incontro sulla storia e sulla preparazione delle ricette tradizionali che vedono tra gli ingredienti principali i vini autoctoni della regione.

L’edizione 2018 della Festa dei Cuochi si chiuderà tra risate e applausi: ospite d’eccezione, direttamente dal palco delle famose trasmissioni tv, il noto comico Leonardo Manera! Via libera allo spirito e all’umorismo con uno spettacolo ah hoc per Villa Santa Maria!

“Eccoci arrivati a un compleanno importante – Dichiara il sindaco Pino Finamore – i 40 anni della Festa dei Cuochi! Una soddisfazione per tutto il paese e per tutto l’Abruzzo che ha saputo conservare intatta una tradizione così bella. La lunga storia che abbraccia Villa Santa Maria è un elemento di grande cultura, un patrimonio che dobbiamo portare avanti e consegnare alle generazioni future, così da festeggiare molti altri compleanni!”.

Importanti aziende del territorio abruzzese faranno da sponsor per il 2018. Il Pastificio De Cecco (www.dececco.it), marchio di fama mondiale per la produzione di pasta di grano duro; la Cantina Tollo (www.cantinatollo.it), una delle più grandi realtà vitivinicole del Centro-Sud, oramai leader in cifre e qualità anche per i vini biologici.