Villa Santa Maria, nasce la Onlus Peppino Falconio: la nota di Pozzulo

“Una lodevole iniziativa, che si pone l’obiettivo di stimolare i futuri cuochi a studiare sempre di più per arrivare preparati al lavoro”

VILLA SANTA MARIA – “La costituzione della Onlus Peppino Falconio, che onora la memoria dello chef villese, è una lodevole iniziativa soprattutto perché si pone l’obbiettivo, attraverso una borsa di studio, di stimolare i futuri cuochi a studiare sempre di più per arrivare preparati alla realtà lavorativa”. Lo dichiara il presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo.

“La Federazione Italiana Cuochi che fa della formazione professionale il suo agire – spiega Pozzulo, che sarà membro della commissione di valutazione che selezionerà l’allievo dell’Istituto alberghiero di Villa Santa Maria – ritiene che la realtà imponga agli studenti degli istituti alberghieri oltre al ‘sapere manuale’ una sempre maggiore formazione culturale e iniziative di questo genere contribuiscono al nostro obbiettivo. Per questa sintonia di intenti, con piacere la Federazione Italiana Cuochi e l’Unione regionale Cuochi Abruzzesi collaborano e sostengono convintamente la Onlus Peppino Falconio”.

Farà parte della commissione di valutazione anche il presidente regionale della Urca Abruzzo Lorenzo Pace che aggiunge: “Il cuoco contemporaneo deve possedere un’ampia cultura professionale. Perché per poter realizzare e trasmettere bisogna sapere e per conoscere bisogna studiare, condividere e mettersi in discussione. Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Abruzzo – conclude Pace – e come cuochi abruzzesi siamo fieri di poter inaugurare un progetto che, girando l’Italia, porterà alto il nome della regione e della sua centenaria tradizione in ambito culinario”.