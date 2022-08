MONTEREALE – Grande successo di pubblico alla VIII edizione della rievocazione storica “A… 500 anni dalla nascita di Margarita D’Austria” tenutasi domenica 21 agosto a Montereale. La Rievocazione, ripresa quest’anno dopo l’ultima edizione del 2001 in occasione del V centenario dalla nascita di Margherita d’Austria, è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Montereale, l’Associazione Culturale Uomini e Cavalli, le Associazioni Pro Loco di Montereale e Pro Loco di Ville di Fano, con il gratuito patrocinio della Deputazione di Storia Patria degli Abruzzi.

Rilevante interesse ha suscitato l’incontro di cultura tenutosi nella sala consiliare, per i 500 anni dalla nascita di Madama Margarita d’Austria, presentato e introdotto dal giornalista e scrittore Angelo De Nicola. Il Sindaco Massimiliano Giorgi ha aperto l’incontro dichiarandosi entusiasta per l’iniziativa e accennando alle future iniziative e collaborazioni che intenderà intraprendere l’amministrazione, al fine di valorizzare la storia e la cultura di Montereale.

Sono intervenuti Fabrizio Marinelli, professore presso l’Università dell’Aquila e presidente della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi e Walter Capezzali, storico della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi. Gli interventi hanno messo in luce la figura di Margherita d’Austria nelle sue molteplici sfaccettature, anche affrontandone la modernità per l’epoca. Il Prof. Capezzali, tra i massimi esperti della storia locale e della figura dell’Antinori, con l’eleganza espositiva e la coinvolgente capacità comunicativa che lo contraddistingue, ha illustrato ad una platea totalmente coinvolta, la lungimiranza dei provvedimenti adottati dalla duchessa nei nostri territori.

Il pubblico in sala è stato raggiunto, inoltre, dal saluto della Prof.ssa Silvia Maria Mantini, che si è dichiarata entusiasta per l’iniziativa promossa.

All’incontro hanno partecipato in collegamento dal Belgio: Silvia Polidori, funzionaria del Parlamento europeo, originaria di Montereale e membro del Comitato d’indirizzo dell’Aquila per i festeggiamenti dei 500 anni dalla nascita di Margarita d’Austria, del Sindaco del Comune di Oudenaarde, Marnic De Meulemeester e Stefaan Vercamer, Assessore alla cultura del Comune di Oudenaarde, entusiasti di intraprendere una collaborazione con il Comune di Montereale per la valorizzazione della figura di Margherita d’Austria.

Hanno presenziato tra gli altri, Paolo Muzi, presidente della Sezione Abruzzo dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana dal 1994 al 2004 e Dante Capaldi, giornalista e scrittore.

Una folla di pubblico, lungo le vie del centro storico di Montereale, ha seguito e applaudito il Corteo storico con costumi del 1500, composto da oltre 100 figuranti provenienti da tutti i Quarti, i quali, con pittoreschi costumi d’epoca, accompagnati da sbandieratori, falconieri, tamburi e chiarine dell’Associazione Contrade di Cori e dal Gruppo Storico dell’Associazione Culturale La Castagna di Rocca Massima, hanno ricreato una magica atmosfera evocando le emozione ed i misteri di un epoca lontanissima in cui contado monterealese ebbe il suo massimo splendore.

Grande entusiasmo e appassionante sfida fra il pubblico presente, a sostenere il proprio Quarto, ha suscitato la Rievocazione storica della Giostra degli Anelli che ha visto i Cavalieri dei Quarti in sella a splendidi puro sangue sfidarsi con le loro lance per la conquista dell’anello.

Hanno avuto la meglio i Cavalieri del Quarto di S. Lorenzo che hanno conquistato il Palio, consegnato dal Sindaco di Montereale e da Madama Margherita, impersonata da Federica Rovo.

La manifestazione si è conclusa in una cornice di vestigia architettoniche nella spettacolare Piazza Plebiscito, dove è stato possibile degustare le specialità culinarie tipiche della zona nel corso della 44° Sagra degli Spiedini, organizzata dalla Pro Loco di Montereale, rinnovata dalla presenza di giovani capaci e pieni di entusiasmo.

RIEVOCAZIONE STORICA IN ONORE DI MARGARITA D’AUSTRIA

GOVERNATRICE DEGLI STATI DUCALI D’ABRUZZO, GRAN DAMA D’ITALIA E D’EUROPA

ALBO D’ORO GIOSTRA DEGLI ANELLI

Prima edizione 1997 QUARTO SAN GIOVANNI

Seconda edizione 1998 QUARTO SAN PIETRO

Terza edizione 1999 QUARTO SAN LORENZO

Quarta edizione 2000 QUARTO SAN GIOVANNI

Quinta edizione 2001 QUARTO SANTA MARIA

Sesta edizione 2022 QUARTO S. LORENZO