“Vichinghi storia e storie” a Francavilla al mare: ecco quando

Il “Salotto dei Sognatori” ospita una serie di incontri per svelare i misteri dei guerrieri norreni: il primo appuntamento il 7 dicembre

FRANCAVILLA AL MARE – Riscoprire una cultura che è stata oggetto di grandi mistificazioni e fare chiarezza sui falsi miti e i luoghi comuni che caratterizzano l’argomento: sono questi gli obiettivi di “Vichinghi – storia e storie”, un ciclo di 3 incontri organizzati dall’associazione Nordavind per approfondire la cultura norrena.

Nato come gruppo di studi vichinghi, l’associazione ha come scopo principale svelare i segreti di una storia ancora poco conosciuta, nonostante il bombardamento di informazioni, spesso molto fantasiose, veicolate dalla gran mole di serie televisive e film che trattano in modo estremamente romanzato questo tema.

Una storia, quella dei mitici guerrieri nordici, grandi esperti di navigazione e di armi, che risulta persino più interessante nella realtà che nell’immaginario, se liberata dalle tante operazioni di manipolazione della realtà. Una storia che si intreccia con quella del nostro paese, meta di spedizioni e saccheggi fino alla conquista della Sicilia da parte dei Normanni.

Gli incontri, uno al mese, si terranno alle ore 21.00 nel circolo “Il Salotto dei Sognatori”, in via Adriatica 66 a Francavilla al Mare.

Il primo incontro, previsto per martedì 7 dicembre, avrà come titolo “Da dove partire, falsi storici e luoghi comuni”.

Gli incontri successivi saranno i seguenti: 11 gennaio, “La vita civile di un popolo pacifico”; 8 febbraio, “La vita militare di un popolo bellicoso”.

L’ingresso è libero con super green pass e tessera Endas.

Info: associazione “Nordavind” tel 371 3546464 – “Il Salotto dei Sognatori” tel 3294215113