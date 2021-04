Viabilità, casello autostradale L’Aquila ovest: le nuove modalità di circolazione

Dal 10 aprile al 30 maggio sarà possibile entrare nell’A24 solo dalla strada statale 80, mentre l’uscita sarà consentita solo sulla statale 17

L’AQUILA – A partire da domani, 10 aprile, sarà in vigore una nuova segnaletica provvisoria per disciplinare la circolazione in entrata verso e in un’uscita dal casello autostradale dell’Aquila ovest e sui tratti delle statali 80 e 17 dall’intersezione della bretella autostradale fino alla rotatoria tra viale Corrado IV e via Piccinini.

In particolare, sarà possibile entrare nell’A24 solo dalla strada statale 80, mentre l’uscita sarà consentita solo sulla statale 17.

Inoltre, tutto il traffico in uscita dall’Aquila diretto sulla ss 17 dovrà imboccare obbligatoriamente la statale 80 e immettersi sulla bretella autostradale, per poi confluire sulla stessa statale 17, sia in direzione uscita dalla città che verso il centro. Analogamente, chi proviene dalla ss 80 in direzione L’Aquila, dovrà svoltare a destra sulla autostradale, per poi proseguire in qualsiasi direzione.

L’intera area in questione è interessata in questi giorni dal completamento dei lavori per il miglioramento della circolazione, soprattutto in termini di sicurezza, ed è pertanto da considerarsi come cantiere stradale. Di conseguenza, il limite di velocità è fissato in 30 chilometri orari. In considerazione della variazione della disciplina del traffico, si raccomanda la massima prudenza da parte degli automobilisti e la particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, soprattutto quelli in corrispondenza delle fermate degli autobus.

L’ordinanza verrà pubblicata sul sito internet del Comune, nell’area Amministrazione Trasparente, nella pagina dei provvedimenti/provvedimenti dirigenti amministrativi.