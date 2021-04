Via di Sotto, vertice sull’innalzamento del limite di velocità

PESCARA – È in programma per giovedì 8 aprile il vertice tra il sindaco Carlo Masci, l’assessore ai lavori pubblici, viabilità, mobilità e trasporti Luigi Albore Mascia e i dirigenti ai lavori pubblici Fabrizio Trisi e alla mobilità Giuliano Rossi. In tale occasione verrà presentato e discusso il progetto degli interventi di mitigazione della velocità su via di Sotto.

L’intenzione dell’Amministrazione comunale è di dare il via libera ai lavori di risistemazione lunedì 12 aprile, in modo tale da poterli completare in pochi giorni e arrivare così all’innalzamento del limite a 40 kmh, rispetto ai 30 kmh attuali. È stata questa l’indicazione fornita dal Consiglio Comunale al quale l’Amministrazione ha aderito in pieno spirito democratico, per rimodulare una scelta compiuta nel 2013 in base alle sollecitazioni della cittadinanza a fronte della purtroppo conclamata pericolosità dell’arteria stradale per il mancato rispetto delle regole, in particolare per quanto concerne il rispetto dei limiti.

La vigilanza elettronica H24 e il conseguente sanzionamento dei contravventori rispondeva a una precisa richiesta dei residenti che si erano attivati in tal senso anche con una petizione e il fenomeno delle multe interessa una percentuale residuale di automobilisti, con una schiacciante maggioranza che si è invece attenuta al rispetto delle regole, mirate in primo luogo alla sicurezza di pedoni, ciclisti, anziani e bambini.

Il progetto terrà ben presenti le esigenze delle fasce più fragili e più bisognose di tutela.