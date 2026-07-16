Abruzzo, Verrecchia propone San Luigi Orione patrono della Protezione Civile

L’AQUILA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha annunciato la presentazione di una risoluzione che impegna la Regione Abruzzo a sostenere ufficialmente il percorso per il riconoscimento di San Luigi Orione come patrono della Protezione Civile italiana. Una figura che, come sottolinea Verrecchia, incarna in modo esemplare i valori di solidarietà, servizio e dedizione verso le popolazioni colpite da calamità naturali.

Verrecchia ricorda come l’Abruzzo custodisca una memoria profonda delle tragedie causate dai terremoti e di quanto il volontariato e la Protezione Civile siano fondamentali per la sicurezza delle comunità. In questo contesto emerge con forza la figura di don Luigi Orione, che arrivò ad Avezzano pochi giorni dopo il terremoto della Marsica del 1915, organizzando i soccorsi, assistendo i superstiti e prendendosi cura di migliaia di orfani. Un’opera che contribuì alla rinascita morale e sociale di un territorio devastato.

Il capogruppo ricorda inoltre che quella di Avezzano non fu un’esperienza isolata: già nel terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, San Luigi Orione aveva dimostrato straordinarie capacità organizzative e una dedizione assoluta al prossimo, tanto da essere chiamato a coordinare gli interventi di assistenza e da ricevere importanti riconoscimenti dallo Stato e dalla Chiesa. Una testimonianza concreta dei valori che ancora oggi animano volontari e operatori della Protezione Civile.

La risoluzione impegna il Presidente della Giunta regionale a trasmettere il sostegno dell’Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e agli altri soggetti istituzionali coinvolti, contribuendo al percorso verso il riconoscimento ufficiale del santo.

Verrecchia ha inoltre depositato una proposta di legge regionale per istituire la Giornata della memoria del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915, con l’obiettivo di preservare e valorizzare una pagina fondamentale della storia abruzzese. “L’Abruzzo deve essere in prima linea in questa iniziativa – conclude – perché dalle tragedie nascono esempi straordinari di umanità e speranza. Riconoscere San Luigi Orione come patrono della Protezione Civile significa rendere omaggio a una figura che ha saputo unire fede, coraggio e spirito di servizio, valori che continuano a ispirare chi ogni giorno protegge le nostre comunità“