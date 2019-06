Verifica con manifestazione finale all’Istituto Comprensivo Pescara 3

PESCARA – Il Dirigente Scolastico Elena Marullo comunica che l’Istituto Comprensivo Pescara 3 ha attuato, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020– AVVISO AOODGEFID\Prot.n°1953 del 21.2.2017 – Competenze di base, i seguenti progetti:

“Mi Piace, Mi Diverto e … Imparo Alla Scuola Dell’infanzia” “Mi Piace, Mi Diverto e … Imparo Alla Scuola Primaria E Secondaria”

“Il nostro Istituto, nella costante ricerca di un dialogo aperto e flessibile con il suo territorio, ha indirizzato i propri interventi secondo i bisogni di crescita degli alunni e delle famiglie emersi sinora da diverse fonti, come indicato e analizzato nel PTOF. Il progetto si è posto come finalità l’innalzamento delle competenze di base con approcci innovativi per potenziare le capacità espressive e relazionali. I moduli hanno proposto interventi e attività integrative in orario extra scolastico”.

Le verifiche e manifestazioni finali, alle quali sono invitati i genitori e coloro che hanno collaborato alla realizzazione del pon, si terranno nei giorni:

Sabato 1 giugno 2019 | dalle ore 9:30 Scuola Primaria «Codignola» Via Del Milite Ignoto – Pescara

Martedì 4 giugno 2019 | dalle ore 16:00 Scuola Primaria«Illuminati» Viale Regina Elena – Pescara

Giovedì 6 giugno 2019 | dalle ore 14:00 Scuola Secondaria di I Grado «G. Mazzini» Viale Regina Margherita 92 – Pescara”