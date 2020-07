Scerni, ad agosto l’edizione 2020 di Ventricine e bollicine

La manifestazione, che si terrà il 5 e 6 agosto sarà ridimensionata nei numeri di partecipanti per rispettare le normative anti Covid

SCERNI (CH) – Preparativi agli sgoccioli per un evento itinerante all’insegna delle tipicità e della convivialità in sicurezza. Grazie al contributo dell’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Abruzzo, il 5 e 6 agosto dalle 18.30, Scerni (Ch) sarà il punto di riferimento abruzzese per il “turismo del gusto” capace di portare nell’entroterra gli utenti costieri con l’evento Ventricine&Bollicine d’Abruzzo, ideato dall’Accademia della Ventricina del Vastese.

L’edizione 2020 sarà ridimensionata nei numeri di partecipanti per rispettare le normative anti Covid in vigore, inoltre diventerà itinerante con repliche durante il mese di agosto a Torino di Sangro e Pollutri, in collaborazione con Lega Ambiente.

Ventricine&Bollicine d’Abruzzo 2020 prevede degustazioni in piazza, musica dal vivo e due importanti convegni moderati da esperti del settore. Il programma completo e tutti i dettagli per poter partecipare all’evento saranno illustrati a giorni nel corso di una conferenza stampa alla presenza degli organizzatori e degli esponenti istituzionali.

INFO: info@ventricina.com