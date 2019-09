Vela, Domenico Lamante sul podio al Campionato italiano Giovanile

Conquistato un prezioso bronzo, altro successo per la squadra della Lega Navale di Pescara che ha portato in gara ben cinque atleti

REGGIO CALABRIA – La giovane promessa abruzzese della vela continua a vincere. Domenico Lamante, classe 2005, ha guadagnato una medaglia di bronzo all’Italiano Under 16, qualificandosi terzo per la categoria maschile. Dopo il successo riscosso al Mondiale di Kingston, in Canada, l’atleta della Lega Navale di Pescara, dal 28 al 31 agosto, ha regatato a Reggio Calabria con i suoi compagni di squadra, in occasione dei Campionati italiani giovanili Laser 4.7 Under 16 e Radial Under 19, portando a casa un ottimo risultato.

“Il campionato per i ragazzi è stato molto impegnativo, a causa del campo di regata difficile e della notevole corrente”, ha spiegato l’allenatore LNI Marco Dainese. “Domenico si è difeso bene nei primi giorni con vento forte ed è arrivato in finale al settimo posto. Ha affrontato le ultime regate ‘in attacco’, grazie a un vento più leggero, e ha vinto con un buon distacco la finale”.

In tutto sono stati undici i ragazzi abruzzesi presenti al Campionato Italiano, fra loro cinque atleti Lega Navale di Pescara (Domenico Lamante, Riccardo Pistilli, Claudia Sofia, Federico Selleri e Luca Di Feliciantonio) e quattro della Lega Navale di Ortona (Daniele Ricci, Gaia Fanci, Noemi lanuti, Tommaso Polidoro).