Vasto, “Tutti pazzi per Palizzi”: al via il percorso didattico-artistico

VASTO (CH) – In occasione del bicentenario della nascita di Filippo Palizzi (Vasto, 1818-Napoli, 1899) il Laboratorio ArtiBus di Vasto presenta il percorso didattico-artistico “Tutti pazzi per Palizzi”, dedicato in particolare agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

Accompagnati dal pennello Fil, fedele compagno del “pittore del vero” Filippo, bambini e ragazzi ne conoscono la biografia e le sfaccettature artistiche.

L’attività educativa prende avvio attraverso la proiezione di un video creato ad hoc dagli organizzatori; segue l’incontro con Filippo Palizzi “in persona”, interpretato da Francesco Bellezza del “Circo Incantato”, che gli studenti potranno intervistare.

La terza fase del percorso prevede il laboratorio ludico di disegno e pittura “Volta la carta”, a cura di Bruno Scafetta, ispirato ai soggetti e agli ambienti di rappresentazione cari a Filippo.

Il percorso didattico, ideato e coordinato da Daniela Madonna e Bruno Scafetta, è stato realizzato anche grazie alla collaborazione degli studenti Ilaria Atturio, Alberto Melle ed Alessia Spatocco del Polo Liceale “Pantini-Pudente”, i quali nello scorso febbraio hanno svolto l’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro presso il Laboratorio ArtiBus. Partner del progetto è anche il Polo ad Orientamento Artistico e Performativo “Le nove muse”, di cui è promotrice e Scuola capofila l’I.C. “Gabriele Rossetti” di Vasto.

Da marzo a dicembre 2018 “Tutti pazzi per Palizzi” aspetta le scolaresche presso il Laboratorio ArtiBus (Via Valloncello 49, Vasto) per due ore di formazione e di pura creatività.

Info e prenotazioni: info@laboratorioartibus.it; 3394287017.