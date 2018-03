Giuliavano, assegnazione alloggi popolari 2018: approvato il bando

L’assessora Canzanese: “Uffici al lavoro per la pubblicazione, di cui verrà data massima diffusione. Attenzione particolare alle persone più svantaggiate e 15% degli alloggi per emergenza abitativa”

GIULIANOVA (TE) – La Giunta ha approvato il bando per l’assegnazione degli alloggi popolari 2018. Affinché il bando diventi definitivo, occorrerà che l’Ufficio Politiche della Casa dia seguito, sulla scorta della delibera di Giunta, all’iter amministrativo che condurrà quindi alla pubblicazione.

“Non occorrerà attendere troppo tempo per la pubblicazione”, dichiara l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Cristina Canzanese, “perché l’iter sarà veloce. E quando il bando verrà pubblicato, sarà nostra cura darne massima diffusione affinché tutti gli interessati siano messi nella condizione di poter partecipare. Ovviamente rispettando le condizioni fissate ed i criteri stabiliti. Il Comune conferma ancora una volta la sua speciale attenzione nei confronti delle fasce deboli della popolazione e di chi versa in condizione di indigenza.

É stato infatti prevista la riserva del 15% degli alloggi all’emergenza abitativa, problema particolarmente avvertito a Giulianova sollecitandoci ad individuare soluzioni alternative. Come, ad esempio, il condominio solidale, esperienza pilota in Abruzzo che non a caso recentemente è stata presa a modello da Montesilvano, con i suoi oltre 50 mila abitanti il Comune non capoluogo di provincia più popoloso in regione.

Saranno poi valutate con particolare attenzione le richieste degli anziani e dei portatori di gravi handicap. Crediamo dunque che sia stato fatto un buon lavoro e che le famiglie più bisognose avranno risposte. Naturalmente – conclude l’assessora Canzanese – continueremo a contrastare con decisione le situazioni di illegalità, e le oltre venti ordinanze di sgombero sinora emesse nei confronti di chi non aveva titolo lo stanno a dimostrare. Insomma, saremo sempre dalla parte dei più deboli e di coloro che rispettano la legge. Ringrazio per la preziosa collaborazione il dirigente Donato Simeone e il personale tutto dell’Ufficio Politiche della casa”.